Погиб в Новый год: стало известно о смерти белгородского лесничего в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Белгородская область прощается с ещё одним участником спецоперации. 1 января в зоне боевых действий погиб Андрей Михайлов. Он более десяти лет работал участковым инспектором леса в ОКУ «Старооскольское лесничество».
В октябре 2023 года мужчина отправился на СВО в качестве добровольца. Он погиб при выполнении боевых задач. Как отметил глава регионального минприродопользования Роман Татаринцев, Михайлов был верен присяге, проявил стойкость и мужество.
Коллектив министерства природопользования и лесного хозяйства выражает соболезнование семье участкового инспектора леса ОКУ «Старооскольское лесничество». <…> В памяти коллег и земляков он останется не только специалистом, профессионалом, но, прежде всего, человеком — мудрым, честным, справедливым.
Роман Татаринцев
Ранее сообщалось о гибели ещё двоих военнослужащих — братьев из Краснояружского района. С Дмитрием и Денисом Фетисенко, участвовавшими в спецоперации, попрощались на днях. Оба получили ордена Мужества посмертно.