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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Похороны

Погиб в Новый год: стало известно о смерти белгородского лесничего в зоне СВО

15 января 2024, 13:30
Фото: 1MI
Похороны

Белгородец добровольцем ушёл на СВО и погиб

В ходе спецоперации погиб Андрей Михайлов, который более десяти лет работал участковым инспектором леса в Старооскольском горокруге. В зону боевых действий мужчина отправился в качестве добровольца. О случившемся сообщил глава областного министерства природопользования Роман Татаринцев.
Сюжет
СВО

Белгородская область прощается с ещё одним участником спецоперации. 1 января в зоне боевых действий погиб Андрей Михайлов. Он более десяти лет работал участковым инспектором леса в ОКУ «Старооскольское лесничество».

В октябре 2023 года мужчина отправился на СВО в качестве добровольца. Он погиб при выполнении боевых задач. Как отметил глава регионального минприродопользования Роман Татаринцев, Михайлов был верен присяге, проявил стойкость и мужество.

Коллектив министерства природопользования и лесного хозяйства выражает соболезнование семье участкового инспектора леса ОКУ «Старооскольское лесничество». <…> В памяти коллег и земляков он останется не только специалистом, профессионалом, но, прежде всего, человеком — мудрым, честным, справедливым.
Роман Татаринцев

Ранее сообщалось о гибели ещё двоих военнослужащих — братьев из Краснояружского района. С Дмитрием и Денисом Фетисенко, участвовавшими в спецоперации, попрощались на днях. Оба получили ордена Мужества посмертно.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Погиб#Доброволец#Наталья Корявых#Военнослужащий#Лесничий#Роман Татаринцев#СВО
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