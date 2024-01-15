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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Взрыв

Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область

15 января 2024, 09:27
Фото: Midjourney
Взрыв

Пиковые часы обстрелов Белгородской области пришлись на дневное время

С июня 2023 года белгородцам пришло почти 500 рассылок от РСЧС об обстрелах территорий. Исходя из указанных сообщений, стало известно, когда ВСУ чаще всего бьют по Белгородской области. В основном атаки приходятся на дневное время. Статистику опубликовал «Фонарь».
Сюжет
Обстрел

Названо время, в которое ВСУ чаще всего обстреливают Белгородскую область. Оно пришлось на период с 11:30 до 17:30.

Как пояснили журналисты, в основу исследования легли рассылки от РСЧС с июня 2023 года. За это время вышло 591 сообщение. Обстрелов касается 498 из них, ещё 28 — предупреждения о ракетной опасности. Остальные связаны с погодой и мошенниками.

Удалось выяснить, что пиковые часы обстрелов Белгородской области приходятся на указанный выше период. Сообщений об атаках противника больше всего приходило в это время, поэтому белгородцам именно тогда советуют быть осторожнее.

Если сократить промежуток по рассылкам до 15 минут, то, как правило, пик обстрелов приходится на период с 12:15 до 17:15. С 0:00 и до 6:15 уведомления об обстрелах приходили изредка. После 18:30 и до 00:00 количество сообщений об атаках постепенно снижается, следует из инфографики.

Согласно подсчётам, за полгода в регионе насчитали 239 обстрелов в период с 12:30 до 17:29. Вероятность атаки в это время составляет 47%. Наименьшая вероятность обстрела — с 21:30 до 07:29. На это время пришлось всего 4% атак ВСУ.

Больше всего уведомлений об обстрелах с июня получали жители Грайворонского горокруга — 152. В Шебекинском округе и Краснояружском районе было 148 и 125 рассылок соответственно. В Валуйском горокруге сообщений насчитали 57. В Белгородском, Волоконовском и Борисовском района зафиксировали всего 16 оповещений, причём в последнем муниципалитете было всего одно.

Пик обстрелов ВСУПик обстрелов ВСУ
Ситуация в муниципалитетахСитуация в муниципалитетах
Пик обстрелов ВСУПик обстрелов ВСУ
Пик обстрелов ВСУ
Фото: «Фонарь»
При обстрелах ВСУ Белгорода с конца декабря пострадало 673 автомобиля
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