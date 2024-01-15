Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Названо время, в которое ВСУ чаще всего обстреливают Белгородскую область. Оно пришлось на период с 11:30 до 17:30.
Как пояснили журналисты, в основу исследования легли рассылки от РСЧС с июня 2023 года. За это время вышло 591 сообщение. Обстрелов касается 498 из них, ещё 28 — предупреждения о ракетной опасности. Остальные связаны с погодой и мошенниками.
Удалось выяснить, что пиковые часы обстрелов Белгородской области приходятся на указанный выше период. Сообщений об атаках противника больше всего приходило в это время, поэтому белгородцам именно тогда советуют быть осторожнее.
Если сократить промежуток по рассылкам до 15 минут, то, как правило, пик обстрелов приходится на период с 12:15 до 17:15. С 0:00 и до 6:15 уведомления об обстрелах приходили изредка. После 18:30 и до 00:00 количество сообщений об атаках постепенно снижается, следует из инфографики.
Согласно подсчётам, за полгода в регионе насчитали 239 обстрелов в период с 12:30 до 17:29. Вероятность атаки в это время составляет 47%. Наименьшая вероятность обстрела — с 21:30 до 07:29. На это время пришлось всего 4% атак ВСУ.
Больше всего уведомлений об обстрелах с июня получали жители Грайворонского горокруга — 152. В Шебекинском округе и Краснояружском районе было 148 и 125 рассылок соответственно. В Валуйском горокруге сообщений насчитали 57. В Белгородском, Волоконовском и Борисовском района зафиксировали всего 16 оповещений, причём в последнем муниципалитете было всего одно.