Названо время, в которое ВСУ чаще обстреливают Белгородскую область

Если сократить промежуток по рассылкам до 15 минут, то, как правило, пик обстрелов приходится на период с 12:15 до 17:15. С 0:00 и до 6:15 уведомления об обстрелах приходили изредка. После 18:30 и до 00:00 количество сообщений об атаках постепенно снижается, следует из инфографики.