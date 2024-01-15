Для родителей, чьи дети в больницах в других регионах, создали чат с врачами

Некоторые белгородские дети, которые отправились на оздоровление в другие регионы, попали в больницы. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что когда он обзванивал старших групп, они говорили, что созданы родительские чаты двух типов. Первый — это общий, где есть информация о том, как проходит день у детей. Второй — для родителей детей, которые находятся в больницах.