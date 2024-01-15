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Published Сегодня, 07:14

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Для родителей, чьи дети в больницах в других регионах, создали чат с врачами

Для родителей, чьи дети в больницах в других регионах, создали чат с врачами

15 января 2024, 07:14
Фото: 1MI
О состоянии детей родителям будут докладывать ежедневно. Такое поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. А детям постараются создать хорошее настроение даже в больницах.
Сюжет
Дети

Некоторые белгородские дети, которые отправились на оздоровление в другие регионы, попали в больницы. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что когда он обзванивал старших групп, они говорили, что созданы родительские чаты двух типов. Первый — это общий, где есть информация о том, как проходит день у детей. Второй — для родителей детей, которые находятся в больницах.

Очень важно, чтобы это было везде — связь родителей не только с нашими сотрудниками, но и врачами, которые лечат детей. Сотрудник, который имеет педагогический опыт работы, может немного в терминах сформулировать не так, и родители могут беспокоиться там, где это не нужно.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что нужен ежедневный контроль и информирование родителей о состоянии детей.

По Пензенской области знаю. По девочке, которую положили в больницу позавчера поздно вечером, — мама стала переживать, что ребёнок не будет есть больничную еду. Есть особенности питания, конечно, девочка заболела, грустит, лежит, нужно искать подход. Наша задача и родителей успокоить, и детям создать в больнице правильное настроение.
Вячеслав Гладков

Также Гладков отметил, что нужно подготовить благодарности руководителям регионов и администрациям лагерей, которые приняли детей из Белгородской области.

К примеру, в Калужской области для наших детей приготовили перчатки, варежки и шарфы. Переживали, что дети могли что-то забыть. Большое количество экскурсионных программ, мероприятий на базе лагерей. Нужно будет всех поблагодарить, кто помогал нам в эти трудные дни.
Вячеслав Гладков
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