В семью белгородки, болеющей анорексией, направили полицию и врачей

Ранее Бел.Ру уже рассказывало о девушке, которая при росте 160 см весит 21 кг и нуждается в срочном лечении. В Telegram-канале «Топаз на связи» для неё собрали нужную сумму, чтобы белгородка могла купить специальное питание. Но буквально на следующий день Яна обратилась в нашу редакцию с просьбой удалить все материалы о ней. Рассказал владелец «Топаз на связи», белгородка боится матери, которая не хочет огласки ситуации, а также терпит от неё побои.