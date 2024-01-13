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Оперштаб Белгорода отреагировал на ситуацию жительницы региона с анорексией

В семью белгородки, болеющей анорексией, направили полицию и врачей

13 января 2024, 07:20
Фото: 1MI

Оперштаб Белгорода отреагировал на ситуацию жительницы региона с анорексией

В комментариях на странице губернатора вчера вечером неравнодушные белгородцы рассказали историю Яны Бобровой, которая страдает анорексией и при этом у неё проблемы с матерью. На это отреагировал оперштаб города и глава Корочанского района.

Ранее Бел.Ру уже рассказывало о девушке, которая при росте 160 см весит 21 кг и нуждается в срочном лечении. В Telegram-канале «Топаз на связи» для неё собрали нужную сумму, чтобы белгородка могла купить специальное питание. Но буквально на следующий день Яна обратилась в нашу редакцию с просьбой удалить все материалы о ней. Рассказал владелец «Топаз на связи», белгородка боится матери, которая не хочет огласки ситуации, а также терпит от неё побои.

В МВД Белгорода пообещали провести проверку, но когда именно — не сказали. А вчера неравнодушные белгородцы рассказали историю Яны в комментариях под вечерним эфиром губернатора Гладкова. На ситуацию сначала отреагировал глава Корочанского района, он написал, что корочанское ОМВД уже проводит проверку. В свою очередь белгородский оперштаб сообщил, что в семью Яны уже направили полицию и врачей.

Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.

Белгородка с анорексией попросила помощи: возможно, у неё проблемы с матерью
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#Белгородская область#Короча#Врачи#Полиция#Мвд#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Анорексия
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