В семью белгородки, болеющей анорексией, направили полицию и врачей

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Ранее Бел.Ру уже рассказывало о девушке, которая при росте 160 см весит 21 кг и нуждается в срочном лечении. В Telegram-канале «Топаз на связи» для неё собрали нужную сумму, чтобы белгородка могла купить специальное питание. Но буквально на следующий день Яна обратилась в нашу редакцию с просьбой удалить все материалы о ней. Рассказал владелец «Топаз на связи», белгородка боится матери, которая не хочет огласки ситуации, а также терпит от неё побои.
В МВД Белгорода пообещали провести проверку, но когда именно — не сказали. А вчера неравнодушные белгородцы рассказали историю Яны в комментариях под вечерним эфиром губернатора Гладкова. На ситуацию сначала отреагировал глава Корочанского района, он написал, что корочанское ОМВД уже проводит проверку. В свою очередь белгородский оперштаб сообщил, что в семью Яны уже направили полицию и врачей.
Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.