Села Ярославской области мерзнут, пока власти наладили лишь освещение нового моста

«Новые известия» пообщались с сельчанами в местном магазине, который также остался без электроэнергии и отопления. Пенсионеры и многодетные семьи сейчас тратят большие суммы, чтобы обеспечить себе тепло и свет в домах с помощью генератора, но такая дорогостоящая в обслуживании техника доступна не каждому. Местная жительница Ольга обращает внимание на то, что реальное число пострадавших от таких коммунальных проблем занижается.