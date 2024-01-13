Села Ярославской области мерзнут, пока власти наладили лишь освещение нового моста

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как сообщает newizv.ru, без подачи освещения и отопления сейчас страдает население сел Высокое, Покровское, деревень Березники и Инальцино. В Березниках расположена централизованная котельная. Когда котел перестает функционировать, жилые дома и социальные объекты деревни начинают замерзать. Население Высокого — 300 человек, в Березниках проживают столько же, в Инальцино, Покровском, Землево, Долгополово — примерно по сотне жителей.
В Яковцево Борисоглебского района из-за мороза не может функционировать фельдшерский пункт, хотя его работу попытался наладить местный фельдшер. Таким образом, 200 местных жителей сейчас не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.
Без электричества и тепла остались школы Яковцево, Высокого, Березников. Поэтому вести учебный процесс стало крайне проблематично.
Однако в районном центре, в пгт Борисоглебском, подобных трудностей с подачей тепла и света нет. Глава района занимается другими обязанностями вместо того, чтобы решать проблемы замерзающих деревень. Так, было решено освещать недавно построенный в райцентре мост согласно распоряжению губернатора Михаила Евраева.
Примерно семь миллионов средств из казны было направлено на монтаж подсветки и оснащение велодорожки на новом мосту. Однако часть этих денег стоило бы передать на расчистку просек.
В Титово-2 местные жительницы умоляют губернатора принять меры для возвращения тепла и света в дома.
«Новые известия» пообщались с сельчанами в местном магазине, который также остался без электроэнергии и отопления. Пенсионеры и многодетные семьи сейчас тратят большие суммы, чтобы обеспечить себе тепло и свет в домах с помощью генератора, но такая дорогостоящая в обслуживании техника доступна не каждому. Местная жительница Ольга обращает внимание на то, что реальное число пострадавших от таких коммунальных проблем занижается.
Она считает, что администрация обязана заниматься расчисткой просек, но уже 10 лет подобной работы никто не ведет и все постепенно разрушается.
Электроснабжением района занимается ПАО «Россети Центр». Ремонтные бригады «Россетей» трудятся по 12 часов в сутки. 50 километров масштабных неисправностей пытаются наладить три бригады по три работника. Ряд сотрудников находится на больничном. Электромонтажникам сложно работать из-за того, что линии приходят в неисправность по причине изношенности проводов и конструкций.
Журналисты издания самостоятельно проверили, что проход к просекам невозможен из-за снежных завалов. Их интересует, куда в таком случае уходят ежемесячные платежи граждан.
До сих пор никакого прогноза на устранение неисправностей нет, а начальство не выходит на связь с населением все три недели с момента отключения тепла и света.