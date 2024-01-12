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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

Удар ВСУ по Белгороду 30 декабря

Захарова: заявления политиков НАТО и ЕС о Белгороде показали их непорядочность

12 января 2024, 09:54
Фото: Bel.ru
Удар ВСУ по Белгороду 30 декабря

Захарова: ООН и ОБСЕ отделались скупыми призывами после удара по Белгороду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН и ОБСЕ отделались скупыми призывами по поводу удара ВСУ по Белгороду. Заявления политиков НАТО и ЕС в связи ситуацией в приграничном городе свидетельствуют об отсутствии у них порядочности, считает она. Подробности сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу реакции ООН и ОБСЕ на удар ВСУ по Белгороду. По её словам, в организациях отделались лишь скупыми призывами общего характера. Как заявила дипломат, руководство ООН и ОБСЕ практически отмолчалось.

Опять не знают, видимо, откуда летят эти снаряды, опять не знают, кто их поставляет, опять не знают, кто спонсирует киевский режим.
Мария Захарова

Высказалась дипломат и по поводу слов политиков НАТО и Евросоюза о Белгороде. По её словам, подобные высказывания говорят об «отсутствии контраргументов и элементарной порядочности». Захарова считает, что «они боятся называть вещи своими именами и продолжают выгораживать Киев, оправдывая кровавые злодеяния против мирных жителей».

Вывод напрашивается сам собой — толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна.
Мария Захарова

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за удар по Белгороду. По его словам, чешский постпред побоялся появляться на заседании СБ ООН 30 декабря. Дело в том, что вечером того же дня Россия запросила заседание в ООН в связи с обстрелом Белгорода и потребовала присутствия постпреда Чехии.

Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде
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