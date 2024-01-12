Захарова: заявления политиков НАТО и ЕС о Белгороде показали их непорядочность

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за удар по Белгороду. По его словам, чешский постпред побоялся появляться на заседании СБ ООН 30 декабря. Дело в том, что вечером того же дня Россия запросила заседание в ООН в связи с обстрелом Белгорода и потребовала присутствия постпреда Чехии.