Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу реакции ООН и ОБСЕ на удар ВСУ по Белгороду. По её словам, в организациях отделались лишь скупыми призывами общего характера. Как заявила дипломат, руководство ООН и ОБСЕ практически отмолчалось.
Опять не знают, видимо, откуда летят эти снаряды, опять не знают, кто их поставляет, опять не знают, кто спонсирует киевский режим.
Мария Захарова
Высказалась дипломат и по поводу слов политиков НАТО и Евросоюза о Белгороде. По её словам, подобные высказывания говорят об «отсутствии контраргументов и элементарной порядочности». Захарова считает, что «они боятся называть вещи своими именами и продолжают выгораживать Киев, оправдывая кровавые злодеяния против мирных жителей».
Вывод напрашивается сам собой — толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна.
Мария Захарова
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за удар по Белгороду. По его словам, чешский постпред побоялся появляться на заседании СБ ООН 30 декабря. Дело в том, что вечером того же дня Россия запросила заседание в ООН в связи с обстрелом Белгорода и потребовала присутствия постпреда Чехии.