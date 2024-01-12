ВСУ вновь ударили по Белгородской области: что сообщает Минобороны

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
12 января в Белгородской области сбили беспилотник. Произошло это в 14:50, уточнили в военном ведомстве.
Сработала система ПВО. Где именно это произошло, не сообщается.
За сегодняшний день, 12 января, МЧС несколько раз отправляло жителям региона оповещения об обстреле. Согласно рассылке, под атакой находились Валуйский и Грайворонский горокруга. Официальной информации о последствиях не было.
Накануне, 11 января, ВСУ атаковали четыре приграничных района. Под ударом оказался объект электроснабжения: из-за этого около 50 домов на время остались без света. Проблему уже устранили.