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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Беспилотники

ВСУ вновь ударили по Белгородской области: что сообщает Минобороны

12 января 2024, 12:31
Фото: Midjourney
Беспилотники

Украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

Атака произошла в 14:50. Где именно сработала ПВО, неизвестно. Об очередном ударе ВСУ сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

12 января в Белгородской области сбили беспилотник. Произошло это в 14:50, уточнили в военном ведомстве.

Сработала система ПВО. Где именно это произошло, не сообщается.

За сегодняшний день, 12 января, МЧС несколько раз отправляло жителям региона оповещения об обстреле. Согласно рассылке, под атакой находились Валуйский и Грайворонский горокруга. Официальной информации о последствиях не было.

Накануне, 11 января, ВСУ атаковали четыре приграничных района. Под ударом оказался объект электроснабжения: из-за этого около 50 домов на время остались без света. Проблему уже устранили.

Беспилотник сбили на подлёте к городу в Белгородской области
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