«Тяжёлые дни»: футболист Лантратов рассказал об отпуске в обстреливаемом Белгороде

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Лантратов провёл отпуск в Белгороде. Подробностей он сообщать не стал: отметил лишь, что провёл его нормально, а о событиях, произошедших в новогодние праздники, говорить ему трудно.
Отпуск провёл нормально, был дома, в Белгороде. Особо нечего комментировать, вы сами всё видели, что происходило в новогодние праздники. Тяжёлые дни для города, непростой период, много людей пострадало, погибло, поэтому трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было.
Илья Лантратов
Он добавил, что за время отпуска успел отдохнуть и теперь направит все силы на подготовку к сезону.
Напомним, что 30 декабря центр Белгорода обстреляли ВСУ. В результате атаки погибли 25 человек, ещё 109 мирных жителей пострадали.
Ранее 15-летний белгородец подписал профессиональный контракт с московским «Локомотивом». Иван Сараев был капитаном футбольной команды СШОР №1 Белгородской области. Он отличился в первенстве Юношеской футбольной лиги Центр.