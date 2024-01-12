«Тяжёлые дни»: футболист Лантратов рассказал об отпуске в обстреливаемом Белгороде

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Лантратов провёл отпуск в Белгороде. Подробностей он сообщать не стал: отметил лишь, что провёл его нормально, а о событиях, произошедших в новогодние праздники, говорить ему трудно.