Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Футбол

«Тяжёлые дни»: футболист Лантратов рассказал об отпуске в обстреливаемом Белгороде

12 января 2024, 10:47
Фото: 1MI
Футбол

Футболист «Локомотива» Лантратов рассказал об отпуске в Белгороде

Вратарь футбольного клуба «Локомотив» провёл новогодние праздники в Белгороде. Спортсмен отметил, что ему трудно говорить о том, что произошло 30 декабря. Комментарий публикует РИА «Новости. Спорт».
Сюжет
Футбол

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Лантратов провёл отпуск в Белгороде. Подробностей он сообщать не стал: отметил лишь, что провёл его нормально, а о событиях, произошедших в новогодние праздники, говорить ему трудно.

Отпуск провёл нормально, был дома, в Белгороде. Особо нечего комментировать, вы сами всё видели, что происходило в новогодние праздники. Тяжёлые дни для города, непростой период, много людей пострадало, погибло, поэтому трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было.
Илья Лантратов

Он добавил, что за время отпуска успел отдохнуть и теперь направит все силы на подготовку к сезону.

Напомним, что 30 декабря центр Белгорода обстреляли ВСУ. В результате атаки погибли 25 человек, ещё 109 мирных жителей пострадали.

Ранее 15-летний белгородец подписал профессиональный контракт с московским «Локомотивом». Иван Сараев был капитаном футбольной команды СШОР №1 Белгородской области. Он отличился в первенстве Юношеской футбольной лиги Центр.

Команда московского «Локомотива» пополнилась 15-летним белгородским футболистом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде и Кисловодске: ФК «Салют» три месяца будет готовиться к новому сезонуБелгородец попал в состав сборной России по футболуБелгородец впервые за десять лет попал в юношескую сборную России по футболу
#Белгородская область#Футбол#Новости Белгорода#Футболист#Отпуск#Локомотив#Белгород#Александра Склярова#Илья Лантратов
Подпишитесь
«И как это должно защитить?» У белгородцев появились вопросы к укреплению остановок
Сегодня, 09:30
ВСУ вновь ударили по Белгородской области: что сообщает Минобороны
Сегодня, 12:31
Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
Сегодня, 10:24
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 330 жилых домов для социально незащищенных
Сегодня, 11:31
Медведев вновь вспомнил о Белгороде после скандального заявления
Сегодня, 12:41
Попал под обстрел, из родных никого нет: волонтёры помогли белгородскому детдомовцу
Сегодня, 10:37