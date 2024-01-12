Спустя восемь лет: в белгородском парке появится морской катер из Мурманска

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Глава Борисовского района Владимир Переверзев рассказал о начатом ещё в 2016 году деле. В муниципалитете планировали увековечить доблесть моряков и установить катер в местном парке Воинской славы.
В год 320-летия Военно-морского флота России в районе проходил благотворительный марафон «Морякам земли российской». Жители района перечисляли свой однодневный заработок фонду духовно-нравственного возрождения «Жизнь». Инициаторами проекта выступили члены районного Совета ветеранов. Однако ранее целевые средства использовать не смогли из-за сложностей с покупкой катера.
В 2023 году подходящий катер всё-таки нашёлся. Теперь в Борисовском районе появится рейдовый водолазный катер класса «Фламинго». Сейчас его реставрацией занимаются в Борисовском ЗММК имени В. А. Скляренко.
С помощью завода и мурманской администрации катер привезли в район 23 декабря.