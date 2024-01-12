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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Катер ВМФ

Спустя восемь лет: в белгородском парке появится морской катер из Мурманска

12 января 2024, 14:35
Фото: страница Владимира Переверзева в соцсети
Катер ВМФ

В Белгородской области установят катер в честь моряков

С 2016 года в Борисовском районе планировали установить катер в целях увековечивания доблести моряков ВМФ России. Его хотели разместить в местном парке Воинской славы. Долгожданный катер привезли в муниципалитет. Ведётся его реставрация, рассказал глава района Владимир Переверзев.

Глава Борисовского района Владимир Переверзев рассказал о начатом ещё в 2016 году деле. В муниципалитете планировали увековечить доблесть моряков и установить катер в местном парке Воинской славы.

В год 320-летия Военно-морского флота России в районе проходил благотворительный марафон «Морякам земли российской». Жители района перечисляли свой однодневный заработок фонду духовно-нравственного возрождения «Жизнь». Инициаторами проекта выступили члены районного Совета ветеранов. Однако ранее целевые средства использовать не смогли из-за сложностей с покупкой катера.

В 2023 году подходящий катер всё-таки нашёлся. Теперь в Борисовском районе появится рейдовый водолазный катер класса «Фламинго». Сейчас его реставрацией занимаются в Борисовском ЗММК имени В. А. Скляренко.

С помощью завода и мурманской администрации катер привезли в район 23 декабря.

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#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Белгород#Наталья Корявых#Моряки#Катер#Вмф#Владимир Переверзев
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