Повреждения находят до сих пор: последствия атак ВСУ под Белгородом

Тем временем ВСУ вновь атаковали регион. Накануне под обстрелы попали четыре района Белгородской области. В Белгородском районе по Устинке пять раз выстрелили из гранатомёта СПГ-9, по селу также ударили дроном-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет.