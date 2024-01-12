Повреждения находят до сих пор: последствия атак ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Белгородском районе продолжают находить последствия предыдущих атак ВСУ. По состоянию на 12 января выявили повреждения в Новой Нелидовке. В частном доме выбило окна. В Разумном пострадали четыре машины и одна хозпостройка. Обнаружились разрушения в одном доме в Новосадовом.
Тем временем ВСУ вновь атаковали регион. Накануне под обстрелы попали четыре района Белгородской области. В Белгородском районе по Устинке пять раз выстрелили из гранатомёта СПГ-9, по селу также ударили дроном-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили два миномётных снаряда. Без последствий. Село Тишанка противник атаковал двумя беспилотниками. Из-за сброшенного осколочного боеприпаса повреждён инфраструктурный объект электроснабжения. Сейчас электричество восстановлено.
Добавим, что накануне из-за атаки на село без света остались около 50 частных домов.
Под миномётный обстрел попала окраина Прилесья в Краснояружском районе. Там насчитали пять прилётов. По одному миномётному снаряду ВСУ выпустили по Мурому и Красному в Шебекинском горокруге. В указанных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.