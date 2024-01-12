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Разрушения после обстрела

Повреждения находят до сих пор: последствия атак ВСУ под Белгородом

12 января 2024, 07:10
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

Белгородскую область за сутки атаковали 14 боеприпасами

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов региона за 11 января. Под огнём были четыре района. Под Белгородом до сих пор находят последствия от предыдущих атак ВСУ.
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Обстрел

В Белгородском районе продолжают находить последствия предыдущих атак ВСУ. По состоянию на 12 января выявили повреждения в Новой Нелидовке. В частном доме выбило окна. В Разумном пострадали четыре машины и одна хозпостройка. Обнаружились разрушения в одном доме в Новосадовом.

Тем временем ВСУ вновь атаковали регион. Накануне под обстрелы попали четыре района Белгородской области. В Белгородском районе по Устинке пять раз выстрелили из гранатомёта СПГ-9, по селу также ударили дроном-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили два миномётных снаряда. Без последствий. Село Тишанка противник атаковал двумя беспилотниками. Из-за сброшенного осколочного боеприпаса повреждён инфраструктурный объект электроснабжения. Сейчас электричество восстановлено.

Добавим, что накануне из-за атаки на село без света остались около 50 частных домов.

Под миномётный обстрел попала окраина Прилесья в Краснояружском районе. Там насчитали пять прилётов. По одному миномётному снаряду ВСУ выпустили по Мурому и Красному в Шебекинском горокруге. В указанных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

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