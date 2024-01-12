Медведев вновь вспомнил о Белгороде после скандального заявления

Медведев прокомментировал визит премьера Великобритании на Украину

Британская делегация приехала в Киев подписать соглашение в сфере безопасности, на что жёстко отреагировал Дмитрий Медведев. Он спросил в своём Telegram-канале, как бы британцы отнеслись к тому, если бы попали под обстрел в центре Киева, и вспомнил трагедию в Белгороде.