Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь упомянул Белгород. На этот раз причиной послужило подписание «исторического соглашения в сфере безопасности». Ради этого в Киев приехал британский премьер Риши Сунак. Медведев же это не оценил.
Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?
Дмитрий Медведев
Последний раз зампред Совбеза РФ упоминал трагедию в Белгороде после того, как МИД Франции не стал осуждать ракетные удары ВСУ по центру российского города. Медведев назвал представителей зарубежного внешнеполитического ведомства «уродами».
30 декабря при обстреле центра Белгорода погибли 25 человек. Ещё 109 ранены. В московских медучреждениях восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии.