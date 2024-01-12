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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Дмитрий Медведев

Медведев вновь вспомнил о Белгороде после скандального заявления

12 января 2024, 12:41
Фото: страница Дмитрия Медведева в соцсети
Дмитрий Медведев

Медведев прокомментировал визит премьера Великобритании на Украину

Британская делегация приехала в Киев подписать соглашение в сфере безопасности, на что жёстко отреагировал Дмитрий Медведев. Он спросил в своём Telegram-канале, как бы британцы отнеслись к тому, если бы попали под обстрел в центре Киева, и вспомнил трагедию в Белгороде.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь упомянул Белгород. На этот раз причиной послужило подписание «исторического соглашения в сфере безопасности». Ради этого в Киев приехал британский премьер Риши Сунак. Медведев же это не оценил.

Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?
Дмитрий Медведев

Последний раз зампред Совбеза РФ упоминал трагедию в Белгороде после того, как МИД Франции не стал осуждать ракетные удары ВСУ по центру российского города. Медведев назвал представителей зарубежного внешнеполитического ведомства «уродами».

30 декабря при обстреле центра Белгорода погибли 25 человек. Ещё 109 ранены. В московских медучреждениях восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Медведев жёстко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду
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#Белгородская область#Политика#Дмитрий медведев#Белгород#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 30 декабря
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