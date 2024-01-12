Кремовое тесто и отсутствие трещин: как белгородцам купить качественные вареники?

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По информации специалистов, первое, на что должны обратить внимание белгородцы при выборе вареников в магазине, — это упаковка продукта. Она должна быть целой и неповреждённой и обязательно содержать подробную информацию о продукте: состав, дату изготовления и сроки годности, наименование и адрес компании-производителя, маркировку и условия хранения.
Жителям советуют встряхнуть упаковку с варениками: те должны легко перемешаться внутри упаковки, а каждый вареник должен лежать отдельно от других. Так возможность того, что вареники слипнутся при варке, гораздо меньше. При прозрачной упаковке стоит рассмотреть товар: вареники должны быть целыми, на них не должны проглядываться трещины. Цвет же теста в идеале — белый с кремовым, но может иметь и слегка желтоватый оттенок.
В составе вареников зачастую присутствуют пшеничная мука высшего сорта, вода, масло и соль. Допускается и наличие цельнозерновой муки. Пищевых добавок — консервантов и ароматизаторов — наоборот в продукции должно быть меньше всего.
Последний важный момент: после покупки вареники сразу следует убрать в морозильную камеру.
В случае, если товар оказался некачественным, стоит обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.