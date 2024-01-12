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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Белгородцам рассказали, на что при покупке вареников стоит обратить внимание

Кремовое тесто и отсутствие трещин: как белгородцам купить качественные вареники?

12 января 2024, 08:23
Фото: Bel.ru

Белгородцам рассказали, на что при покупке вареников стоит обратить внимание

В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области решили рассказать жителям, как правильно в магазинах выбрать вареники. Всего есть порядка восьми моментов, на которые белгородцы должны обратить внимание при выборе продукта в магазине.

По информации специалистов, первое, на что должны обратить внимание белгородцы при выборе вареников в магазине, — это упаковка продукта. Она должна быть целой и неповреждённой и обязательно содержать подробную информацию о продукте: состав, дату изготовления и сроки годности, наименование и адрес компании-производителя, маркировку и условия хранения.

Жителям советуют встряхнуть упаковку с варениками: те должны легко перемешаться внутри упаковки, а каждый вареник должен лежать отдельно от других. Так возможность того, что вареники слипнутся при варке, гораздо меньше. При прозрачной упаковке стоит рассмотреть товар: вареники должны быть целыми, на них не должны проглядываться трещины. Цвет же теста в идеале — белый с кремовым, но может иметь и слегка желтоватый оттенок.

В составе вареников зачастую присутствуют пшеничная мука высшего сорта, вода, масло и соль. Допускается и наличие цельнозерновой муки. Пищевых добавок — консервантов и ароматизаторов — наоборот в продукции должно быть меньше всего.

Последний важный момент: после покупки вареники сразу следует убрать в морозильную камеру.

В случае, если товар оказался некачественным, стоит обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Вареники#Белгород#Александра Склярова
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