Кремовое тесто и отсутствие трещин: как белгородцам купить качественные вареники?

Жителям советуют встряхнуть упаковку с варениками: те должны легко перемешаться внутри упаковки, а каждый вареник должен лежать отдельно от других. Так возможность того, что вареники слипнутся при варке, гораздо меньше. При прозрачной упаковке стоит рассмотреть товар: вареники должны быть целыми, на них не должны проглядываться трещины. Цвет же теста в идеале — белый с кремовым, но может иметь и слегка желтоватый оттенок.