Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Вареники на старый Новый год

«Это наша история»: как и сколько белгородцев отметят старый Новый год?

12 января 2024, 07:40
Фото: 1MI
Вареники на старый Новый год

Женщины в Белгороде отмечают старый Новый год чаще мужчин

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди белгородцев и выяснили, кто будет отмечать старый Новый год. Выяснилось, что праздновать чаще всего будут женщины старше 45 лет.

Отмечать старый Новый год планируют 34% опрошенных жителей Белгорода. Однако многие горожане не будут устраивать масштабные застолья, а проведут «лёгкие домашние посиделки».

При этом женщины отмечать Новый год по старому стилю будут чаще мужчин — 37% и 31% соответственно. Соблюдают традицию в основном люди старше 45 лет — 39%. Они считают, что этот праздник — история, которую нельзя забывать.

Не обошлось и без тех, кто праздник отметит в кругу своих коллег. Правда, их оказалось меньше всех — всего 3%.

Отмечать старый Новый год по всей России тоже будут только 32%.

«Посевание» и монетки в варениках: как встретить Старый Новый год?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде объявили дату нового фестиваля вареников: гостям вручат необычный подарокБелгородские фестиваль вареников и «ГрильФест» попали в число лучших событий РФБелгородцев не вдохновила идея провести на Масленицу очередной фестиваль вареников
#Общество#Белгородская область#Праздник#Новости Белгорода#Старый новый год#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Модульные конструкции для Минобороны хотят использовать для остановок в Белгороде
Сегодня, 06:58
«Нам отказывают в помощи»: белгородку с онкологией отправляют в районы на лечение
Сегодня, 06:54
«Организм питается своими органами». Женщине из Белгорода весом 21 кг нужна помощь
Вчера, 14:58
Повреждения находят до сих пор: последствия атак ВСУ под Белгородом
Сегодня, 07:10
Снова отмена: в канун старого Нового года ярмарка в Белгороде работать не будет
Сегодня, 07:54
Леонид Рошаль поможет Белгородской области улучшить медкурсы по доврачебной помощи
Сегодня, 06:21