«Это наша история»: как и сколько белгородцев отметят старый Новый год?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Отмечать старый Новый год планируют 34% опрошенных жителей Белгорода. Однако многие горожане не будут устраивать масштабные застолья, а проведут «лёгкие домашние посиделки».
При этом женщины отмечать Новый год по старому стилю будут чаще мужчин — 37% и 31% соответственно. Соблюдают традицию в основном люди старше 45 лет — 39%. Они считают, что этот праздник — история, которую нельзя забывать.
Не обошлось и без тех, кто праздник отметит в кругу своих коллег. Правда, их оказалось меньше всех — всего 3%.
Отмечать старый Новый год по всей России тоже будут только 32%.