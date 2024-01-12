Экс-тренер белгородского боксёра Никитина высказался о его задержании

Бывший тренер белгородского боксёра думает, что Никитина подставили

Своим мнением по поводу задержания Владимира Никитина Михаил Магомедов поделился с РИА «Новости. Спорт». Тот считает, что боксёр достаточно обеспеченный человек, поэтому его могли подставить. Магомедов не верит, что Никитин мог требовать у кого-то 300 тысяч рублей.