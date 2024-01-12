Экс-тренер белгородского боксёра Никитина высказался о его задержании

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Бывший тренер белгородского боксёра Михаил Магомедов считает, что Владимира Никитина, взятого под арест по подозрению в вымогательстве, могли подставить. По его словам, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года и председатель правления Федерации бокса Республики Коми достаточно обеспеченный человек, поэтому вряд ли мог требовать деньги.
Владимир Никитин является довольно обеспеченным человеком, он немало заработал, выступая много лет и в любительском боксе, и на профессиональном ринге. И меня очень смутила называемая сумма в 300 тысяч рублей. Не знаю, что там произошло. Но я не исключаю, что кто-то в своих интересах его просто подставил
Михаил Магомедов
Магомедов добавил, что долгое время работал с трёхкратным чемпионом России в Белгороде, спортсмен запомнился ему вежливостью по отношению к окружающим его людям.
Об аресте боксёра Владимира Никитина стало известно 11 января. Его подозревают в вымогательстве 300 тыс. рублей.
Владимир Никитин родился в Коми, а затем переехал в Старый Оскол Белгородской области и выступал за команду региона.
Михаил Магомедов — обладатель звания «Заслуженный тренер России». В числе его воспитанников, помимо Никитина, боксёры Дмитрий Полянский, Игорь Долин, Руслан Белларян.