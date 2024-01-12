Думаете, сейчас холодно? Когда была самая морозная зима в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Бел.Ру рассказали, что самой холодной зимой считается зима 1953–1954 годов.
При этом абсолютный минимум морозов в регионе был зарегистрирован не тогда, а позже. В первой декаде января 1987 года температура воздуха в Старом Осколе опустилась до -37,7° С.
В Белгороде же самый лютый мороз случился в первой декаде февраля 1985 года. Тогда воздух охладился до -32,5° С. В 1987 году случилось нечто похожее, когда в начале января температура в Белгороде упала до -32,3° С.
Что касается Нового года, то переход в 1970 год считается самым морозным для Белгорода: 1 января синоптики зафиксировали -27,3° С.
А вот самый тёплый Новый год был в Белгороде 1971 году — тогда на улице зарегистрировали +7,7° С. На втором месте — 2023 год, когда 1 января воздух прогрелся до +6,8° С.
При этом самой тёплой считают зиму 2019–2020 годов. Абсолютный максимум температуры в это время года был зафиксирован в Белгороде в феврале 1990 года — +12,7° С.
Сильное похолодание обещают белгородцам завтра, 13 января. Температура ночью местами опустится до -24 °С. Днём тоже холодно — до -17 °С.