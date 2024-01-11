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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Дед Мороз

Жителям Старого Оскола посоветовали обращаться к Деду Морозу вместо чиновников

11 января 2024, 11:54
Фото: Midjourney
Дед Мороз

Мэрия Старого Оскола предложила жителям отправить жалобу на почту Деда Мороза

Жители одного из домов написали коллективную жалобу и обратились с нею в мэрию. Однако чиновники не стали её регистрировать и предложили оскольчанам отправить её по почте Деда Мороза, пишет Go31.

Странная ситуация произошла в Старом Осколе. Чиновники попытались переложить свою работу на Деда Мороза.

Коллективную жалобу написали жители одного из домов, но в старооскольской мэрии её регистрировать отказались. Вместо этого недовольным горожанам посоветовали бросить её в ящик с надписью «Почта Деда Мороза».

Местная жительница этому возмутилась. «Это что, издевательство? Прокурор принял жалобу и лично поставил подпись, а в мэрии цирк», — процитировали оскольчанку в редакции.

На историю уже обратил внимание глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Он пообещал разобраться в ситуации. Проблему в дальнейшем обсудят на приёме у мэра города.

Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза. Осенью число туристов из Белгородской области в Великом Устюге выросло в три раза.

Белгородцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Чиновники#Жалоба#Мэрия#Наталья Корявых#Андрей чесноков
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