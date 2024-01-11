Жителям Старого Оскола посоветовали обращаться к Деду Морозу вместо чиновников

Мэрия Старого Оскола предложила жителям отправить жалобу на почту Деда Мороза

Жители одного из домов написали коллективную жалобу и обратились с нею в мэрию. Однако чиновники не стали её регистрировать и предложили оскольчанам отправить её по почте Деда Мороза, пишет Go31.