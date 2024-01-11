Жителям Старого Оскола посоветовали обращаться к Деду Морозу вместо чиновников

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Странная ситуация произошла в Старом Осколе. Чиновники попытались переложить свою работу на Деда Мороза.
Коллективную жалобу написали жители одного из домов, но в старооскольской мэрии её регистрировать отказались. Вместо этого недовольным горожанам посоветовали бросить её в ящик с надписью «Почта Деда Мороза».
Местная жительница этому возмутилась. «Это что, издевательство? Прокурор принял жалобу и лично поставил подпись, а в мэрии цирк», — процитировали оскольчанку в редакции.
На историю уже обратил внимание глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Он пообещал разобраться в ситуации. Проблему в дальнейшем обсудят на приёме у мэра города.
Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза. Осенью число туристов из Белгородской области в Великом Устюге выросло в три раза.