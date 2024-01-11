В деле против экс-главы Белгорблагоустройства появились новые подробности

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В уголовном деле против экс-главы Белгорблагоустройства Максима Арабинского появились новые подробности. Стало известно, что в суде должен выступить бывший начальник службы безопасности коммунального предприятия Вадим Иванов. На этом настояла сторона защиты. Суд просьбу удовлетворил.
Как пишет издание, в Свердловском районном суде прошло очередное заседание по делу Арабинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Арабинскому грозит до десяти лет колонии и запрет работы на определённых должностях на три года.
Сообщалось, что фигурант во время закупок товаров для государственных нужд разместил информацию о проведении электронных аукционов из-за личной заинтересованности. Техническое задание ограничивало число участников и создавало условия для победы на торгах конкретной компании.
ФАС затем отменила процедуру, но контракт с коммерческой организацией всё равно заключили. Сумма составила 70 млн рублей, 20 млн рублей исполнителю перевели авансом. По версии следствия, пытаясь скрыть этот факт, Арабинский заключил с компанией-победителем 34 прямых контракта на поставку продукции на 20 млн рублей.
На последнем судебном заседании прокурор озвучила собранные доказательства против экс-главы БГБ. Однако сторона защиты настояла на вызове на допрос свидетеля — бывшего начальника службы безопасности предприятия Вадима Иванова. Адвокат объяснил, что последний может подтвердить доводы защиты о том, что потерпевшая сторона ненадлежащим образом выполняла свои обязательства по договору ранее. Ходатайство удовлетворили.
Следующее заседание назначили на конец января.
Напомним, Максим Арабинский стал главой Белгорблагоустройства 10 ноября 2021 года. Он проработал всего год и покинул должность в ноябре 2022 года.