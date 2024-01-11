В деле против экс-главы Белгорблагоустройства появились новые подробности

Как пишет издание, в Свердловском районном суде прошло очередное заседание по делу Арабинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Арабинскому грозит до десяти лет колонии и запрет работы на определённых должностях на три года.