Становится всё меньше: за год умерли 46 белгородских ветеранов

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Белгородской области осталось всего 128 участников Великой Отечественной войны по состоянию на конец 2023 года. За год скончались 46 ветеранов.
Соответствующую информацию редакции представило министерство общественных коммуникаций региона. По данным ведомства, за год в Белгороде умерли 18 ветеранов. Сейчас в областном центре их проживает 40.
В Старооскольском округе осталось всего девять участников Великой Отечественной войны. В 2022 году в округе умерло семь человек.
В Белгородском районе сейчас живут восемь ветеранов. За год не стало пятерых. Столько же на текущий момент живут в Губкинском горокруге, но ранее скончались двое.
По двое участников событий тех лет умерли в 2023 году в Валуйском, Яковлевском городских округах, Ровеньском районе. По одному умерли в Новооскольском горокруге, Прохоровском и Волоконовском районах, ещё три — в Шебекинском горокруге.
В Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах и Грайворонском горокруге в прошлом году ни один участник Великой Отечественной войны не скончался. Тем не менее в указанных муниципалитетах ветеранов проживает единицы.
В октябре в Белгороде скончался освобождавший Киев фронтовик. Александр Сергеевич Поляков был участником Курской битвы. Он отправился на фронт в 17 лет, став затем разведчиком.