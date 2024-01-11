РЭО представил сборник лучших практик регоператоров по раздельному сбору отходов

Как передает 56orb.ru со ссылкой на генерального директора РЭО Дениса Буцаева, продвигать РСО очень важно для развития отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла в России. С раздельного накопления мусора начинается весь технологический процесс. При этом необходимо обеспечить доступность и удобство раздельного сбора для населения. Именно для этого и был сформирован сборник, вбирающий в себя лучшие практики в этой области. Представленный в альбоме опыт различных организаций позволит понять, как должна быть выстроена комплексная система обращения с ТКО. Буцаев отметил, что на эту работу компанию подтолкнул и запрос со стороны регионов.