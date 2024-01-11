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Белгородские молодожёны

Поженившимся на ВДНХ белгородцам подарили путешествие на Камчатку и сертификат на дом

11 января 2024, 14:46
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
Белгородские молодожёны

Белгородцы поженились в день региона на ВДНХ

Молодожёны из Прохоровского района сыграли свадьбу в день региона на международной выставке-форуме «Россия». Белгородцы заключили брак в Москве. В честь этого Вячеслав Гладков подарил им поездку на Камчатку. Об этом сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

11 января проходит день Белгородской области на международной выставке-форуме «Россия». И сегодня белгородская пара сыграла свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Молодожёнов из Прохоровского района поздравил губернатор Вячеслав Гладков.

В связи со вступлением в брак молодые люди получили от главы региона в подарок путешествие на Камчатку и сертификат на получение жилого дома на территории Белгородской области. Он будет доступен семейной паре при рождении третьего ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в зеркальную дату, которая была 23 декабря, поженились 156 пар. Больше всего браков в тот день заключили в Белгороде. В областном центре провели 34 регистрации. В Старооскольском горокруге тогда брак заключили 24 пары.

Белгородские молодожёныБелгородские молодожёны
Белгородские молодожёныБелгородские молодожёны
Белгородские молодожёныБелгородские молодожёны
Белгородские молодожёны
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
В зеркальную дату узами брака свяжут себя больше 150 белгородских пар
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#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Москва#Брак#Свадьба#Камчатка#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Татьяна слюсаренко#Молодожёны#ВДНХ
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