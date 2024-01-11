Поженившимся на ВДНХ белгородцам подарили путешествие на Камчатку и сертификат на дом

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в зеркальную дату, которая была 23 декабря, поженились 156 пар. Больше всего браков в тот день заключили в Белгороде. В областном центре провели 34 регистрации. В Старооскольском горокруге тогда брак заключили 24 пары.