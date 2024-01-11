Поженившимся на ВДНХ белгородцам подарили путешествие на Камчатку и сертификат на дом

Posted 11 января, 14:46
Published 11 января, 14:46
Modified 11 января, 14:48
Updated 11 января, 14:48
11 января проходит день Белгородской области на международной выставке-форуме «Россия». И сегодня белгородская пара сыграла свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Молодожёнов из Прохоровского района поздравил губернатор Вячеслав Гладков.
В связи со вступлением в брак молодые люди получили от главы региона в подарок путешествие на Камчатку и сертификат на получение жилого дома на территории Белгородской области. Он будет доступен семейной паре при рождении третьего ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в зеркальную дату, которая была 23 декабря, поженились 156 пар. Больше всего браков в тот день заключили в Белгороде. В областном центре провели 34 регистрации. В Старооскольском горокруге тогда брак заключили 24 пары.