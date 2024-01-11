Поженившимся на ВДНХ белгородцам подарили путешествие на Камчатку и сертификат на дом

Белгородцы поженились в день региона на ВДНХ

Молодожёны из Прохоровского района сыграли свадьбу в день региона на международной выставке-форуме «Россия». Белгородцы заключили брак в Москве. В честь этого Вячеслав Гладков подарил им поездку на Камчатку. Об этом сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.