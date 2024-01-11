«Посевание» и монетки в варениках: как встретить Старый Новый год?

Хотя сейчас уже другое время — нет советской власти, ограничений для религии, и большинство россиян являются православными, — привычка отмечать Новый год до Рождества, а именно 1 января, осталась. Но и про Старый Новый год мало кто забыл, отмечают его конечно не так официально и торжественно, тем не менее, это праздник, и у него есть свои традиции.