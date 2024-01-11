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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Белгородцам рассказали о приметах и сюрпризах для Старого Нового года

«Посевание» и монетки в варениках: как встретить Старый Новый год?

11 января 2024, 15:04
Фото: Midjourney

Белгородцам рассказали о приметах и сюрпризах для Старого Нового года

Для тех, кто уже отошёл от новогодних застолий, но душа требует ещё праздника, рассказываем, как отметить Старый Новый год.

Откуда появился Старый Новый год?

Старый Новый год — это не оксюморон и не какой-то отдельный праздник, придуманный для тех, кому мало одной новогодней ночи. Он появился после изменения системы летоисчисления.

Изначально Рождество Христово отмечалось за неделю до Нового года, это объясняет то, что у католиков оно 25 декабря. При этом у православных Рождество 7 января, и Новый год по старому стилю выпадает на ночь с 13 по 14 января.

Что значит по старому стилю? Это связано с историей России. До Октябрьской революции 1917 года в стране использовали юлианский календарь — систему летоисчисления, созданную ещё при самом Юлии Цезаре, но введённую в России только вместе с христианством. По этому календарю Рождество как раз приходилось перед Новым годом. При Петре I последний праздник и вовсе перенесли с 1 января на 1 сентября.

Была и другая система летоисчисления, введённая папой римским Григорием XIII в странах с католическим вероисповеданием — григорианский календарь. Разница между календарями составляла те самые 13 дней, которые у нас теперь разделяют Новый год и Старый Новый год. Эту систему после революции посчитали наиболее точной и окончательно ввели в России в 1918 году.

Все знают, какие отношения были между советской властью и православной церковью, и последняя эти изменения не приняла. Так и получилось, что Новый год страна начала отмечать 1 января, а Рождество осталось 7 января. При этом для православных остался ещё один праздник — Старый Новый год, который наступает 14 января.

Фото: 1MI

Традиции и приметы праздника

Хотя сейчас уже другое время — нет советской власти, ограничений для религии, и большинство россиян являются православными, — привычка отмечать Новый год до Рождества, а именно 1 января, осталась. Но и про Старый Новый год мало кто забыл, отмечают его конечно не так официально и торжественно, тем не менее, это праздник, и у него есть свои традиции.

В первую очередь, это день, когда есть повод встретиться с родственниками, близкими и друзьями, с теми, с кем не успели отпраздновать Новый год. Поэтому одна из традиций в Старый Новый год — ходить в гости, устраивать застолья и веселиться. И на него тоже распространяется поговорка «как встретишь — так и проведёшь», так что не поленитесь надеть красивую одежду, накрыть на стол, поздравить родных и главное — поднять себе настроение.

Ещё одна традиция для представительниц прекрасного пола — встречайте праздник в компании с мужчинами. Так в течение года вы не будете одиноки. В целом, в Старый Новый год есть примета — кто первый в гости придёт, такого года и ждать, и обычно хозяева дома больше всего ждали мужчин, так как они сулили удачу и благополучие.

Также важно провести уборку дома накануне праздника. Однако 13 января это делать уже поздно — может привести к тому, что вы «вынесете удачу» из дома вместе с мусором.

Менее популярная традиция в нынешнее время среди жителей городов, но тем не менее в кругу родственников и знакомых её нередко придерживаются — «посевание». Новый год наступает 14 января, и с утра в этот день молодые люди отправляются по соседним домам или приходят к своим знакомым, разбрасывают на пороге зёрна, поздравляют с праздником и желают благополучия, а для деревень и сёл — урожайного года.

В целом, приметы Старого Нового года издавна связаны с урожаем. То, каким он будет — богатым или скудным, определяли по погоде и состоянию природы 13 и 14 января. Например, если на ветках деревьев лежал иней и на улице был гололёд — жди богатого урожая зерна. Хорошим знаком было яркое солнце, много снега, туман. Если небо усыпано звёздами ночью — ждите богатый урожай гороха, а сильный ветер и вьюга говорили о том, что вырастет много орехов. Плохим знаком было отсутствие луны на небе — это к засухе.

Фото: Midjourney

Что приготовить на Старый Новый год?

Мы уже сказали, что одной из важных традиций Старого Нового года является проведение застолий. Но что поставить на стол? Оливье здесь уже не подойдёт, у Нового года по старому стилю свои причуды на столе.

Так, одна из них — угощения с сюрпризами. В начинку любого блюда, чаще всего это вареники, кладут безопасные предметы, которые станут предсказанием на новый год. Монетка — к достатку, ниточка — к путешествиям, а фасоль — жди прибавления в семье.

Традиционным блюдом в Старый Новый год являются именно вареники. Три основные начинки для них — картофельное пюре, варенье и творог. Но мало кто знает что такое кутья, верещака, крученики и почему это всё запивали узваром.

Кутья — ритуальное рождественское блюдо, которое подают и на Старый Новый год. Рецепт довольно простой — это каша из пшеницы, риса, овса или перловки с начинкой из орехов и сухофруктов. Заправить её можно мёдом или вареньем. Кутья должна быть «щедрой» — с обилием сливочного масла и жирных сливок.

Старый Новый год совпадает с православной датой — днём Святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Он считался покровителем свиней, поэтому в праздник принято готовить блюда из свинины. Верещака — одно из них. Это свободное блюдо, которое может содержать мясо любого «визгливого» животного, но на Старый Новый год его готовят из свиной грудинки или рёбрышек, а в качестве гарнира — запеченный картофель.

Также в этот праздник можно поставить на стол свиной холодец и бутерброды с салом. Крученики — ещё одна закуска из свинины на Старый Новый год. Это рулетики из тонко нарезанной свинины, начинённые грибами и гречкой. Всё это запекается в духовке или обжаривается на сковороде.

Узвар — безалкогольный сладкий напиток на староновогодний стол. Он состоит из сухофруктов, которые, в отличие от компота, не варят, а заваривают кипятком и долго настаивают. Сухофрукты наполняют напиток ароматом, вкусом и полезными веществами.

Фото: Midjourney

Кто-то считает Старый Новый год настоящим праздником, а кто-то не придаёт ему значения, ведь его нет в праздничном календаре, и если он выпадает на будний день, то все идут на учёбу и работу. Однако в 2024 году 13 и 14 января — суббота и воскресенье, это ли не отличный повод отпраздновать Новый год ещё раз?

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