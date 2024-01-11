«Посевание» и монетки в варениках: как встретить Старый Новый год?

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Старый Новый год — это не оксюморон и не какой-то отдельный праздник, придуманный для тех, кому мало одной новогодней ночи. Он появился после изменения системы летоисчисления.
Изначально Рождество Христово отмечалось за неделю до Нового года, это объясняет то, что у католиков оно 25 декабря. При этом у православных Рождество 7 января, и Новый год по старому стилю выпадает на ночь с 13 по 14 января.
Что значит по старому стилю? Это связано с историей России. До Октябрьской революции 1917 года в стране использовали юлианский календарь — систему летоисчисления, созданную ещё при самом Юлии Цезаре, но введённую в России только вместе с христианством. По этому календарю Рождество как раз приходилось перед Новым годом. При Петре I последний праздник и вовсе перенесли с 1 января на 1 сентября.
Была и другая система летоисчисления, введённая папой римским Григорием XIII в странах с католическим вероисповеданием — григорианский календарь. Разница между календарями составляла те самые 13 дней, которые у нас теперь разделяют Новый год и Старый Новый год. Эту систему после революции посчитали наиболее точной и окончательно ввели в России в 1918 году.
Все знают, какие отношения были между советской властью и православной церковью, и последняя эти изменения не приняла. Так и получилось, что Новый год страна начала отмечать 1 января, а Рождество осталось 7 января. При этом для православных остался ещё один праздник — Старый Новый год, который наступает 14 января.
Хотя сейчас уже другое время — нет советской власти, ограничений для религии, и большинство россиян являются православными, — привычка отмечать Новый год до Рождества, а именно 1 января, осталась. Но и про Старый Новый год мало кто забыл, отмечают его конечно не так официально и торжественно, тем не менее, это праздник, и у него есть свои традиции.
В первую очередь, это день, когда есть повод встретиться с родственниками, близкими и друзьями, с теми, с кем не успели отпраздновать Новый год. Поэтому одна из традиций в Старый Новый год — ходить в гости, устраивать застолья и веселиться. И на него тоже распространяется поговорка «как встретишь — так и проведёшь», так что не поленитесь надеть красивую одежду, накрыть на стол, поздравить родных и главное — поднять себе настроение.
Ещё одна традиция для представительниц прекрасного пола — встречайте праздник в компании с мужчинами. Так в течение года вы не будете одиноки. В целом, в Старый Новый год есть примета — кто первый в гости придёт, такого года и ждать, и обычно хозяева дома больше всего ждали мужчин, так как они сулили удачу и благополучие.
Также важно провести уборку дома накануне праздника. Однако 13 января это делать уже поздно — может привести к тому, что вы «вынесете удачу» из дома вместе с мусором.
Менее популярная традиция в нынешнее время среди жителей городов, но тем не менее в кругу родственников и знакомых её нередко придерживаются — «посевание». Новый год наступает 14 января, и с утра в этот день молодые люди отправляются по соседним домам или приходят к своим знакомым, разбрасывают на пороге зёрна, поздравляют с праздником и желают благополучия, а для деревень и сёл — урожайного года.
В целом, приметы Старого Нового года издавна связаны с урожаем. То, каким он будет — богатым или скудным, определяли по погоде и состоянию природы 13 и 14 января. Например, если на ветках деревьев лежал иней и на улице был гололёд — жди богатого урожая зерна. Хорошим знаком было яркое солнце, много снега, туман. Если небо усыпано звёздами ночью — ждите богатый урожай гороха, а сильный ветер и вьюга говорили о том, что вырастет много орехов. Плохим знаком было отсутствие луны на небе — это к засухе.
Мы уже сказали, что одной из важных традиций Старого Нового года является проведение застолий. Но что поставить на стол? Оливье здесь уже не подойдёт, у Нового года по старому стилю свои причуды на столе.
Так, одна из них — угощения с сюрпризами. В начинку любого блюда, чаще всего это вареники, кладут безопасные предметы, которые станут предсказанием на новый год. Монетка — к достатку, ниточка — к путешествиям, а фасоль — жди прибавления в семье.
Традиционным блюдом в Старый Новый год являются именно вареники. Три основные начинки для них — картофельное пюре, варенье и творог. Но мало кто знает что такое кутья, верещака, крученики и почему это всё запивали узваром.
Кутья — ритуальное рождественское блюдо, которое подают и на Старый Новый год. Рецепт довольно простой — это каша из пшеницы, риса, овса или перловки с начинкой из орехов и сухофруктов. Заправить её можно мёдом или вареньем. Кутья должна быть «щедрой» — с обилием сливочного масла и жирных сливок.
Старый Новый год совпадает с православной датой — днём Святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Он считался покровителем свиней, поэтому в праздник принято готовить блюда из свинины. Верещака — одно из них. Это свободное блюдо, которое может содержать мясо любого «визгливого» животного, но на Старый Новый год его готовят из свиной грудинки или рёбрышек, а в качестве гарнира — запеченный картофель.
Также в этот праздник можно поставить на стол свиной холодец и бутерброды с салом. Крученики — ещё одна закуска из свинины на Старый Новый год. Это рулетики из тонко нарезанной свинины, начинённые грибами и гречкой. Всё это запекается в духовке или обжаривается на сковороде.
Узвар — безалкогольный сладкий напиток на староновогодний стол. Он состоит из сухофруктов, которые, в отличие от компота, не варят, а заваривают кипятком и долго настаивают. Сухофрукты наполняют напиток ароматом, вкусом и полезными веществами.
Кто-то считает Старый Новый год настоящим праздником, а кто-то не придаёт ему значения, ведь его нет в праздничном календаре, и если он выпадает на будний день, то все идут на учёбу и работу. Однако в 2024 году 13 и 14 января — суббота и воскресенье, это ли не отличный повод отпраздновать Новый год ещё раз?