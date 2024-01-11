Под «зонтичные» поручительства Корпорация МСП привлечет 50 млрд рублей

В настоящее время «зонтичные» поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП, позволяют покрыть до 50% от суммы кредита, полученного в банке. Более того, предприниматель может получить кредит даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 15 лет. «Зонтичным» механизмом можно пользоваться для получения кредитов на инвестиционные цели, а также для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.