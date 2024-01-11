Под «зонтичные» поручительства Корпорация МСП привлечет 50 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
Как отмечается, до конца марта 2024 года под поручительства компании предприниматели смогут получить в банках-партнерах свыше 50 млрд рублей кредитов. Поручительства предоставляются в 19 кредитных организациях, для субъектов МСП они бесплатны.
Механизм «зонтичных» поручительств создан, чтобы повышать доступность кредитных средств для развития предприятий малого и среднего бизнеса, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Об этом пишет ria.ru.
По его словам, доступность льготного финансирования занимает первую строчку среди запросов субъектов МСП. Согласно аналитическим данным, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес спустя три года.
«А через год после ее получения они имеют более высокие показатели по сравнению с теми, кто ею не пользовался. Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — добавил Исаевич.
В настоящее время «зонтичные» поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП, позволяют покрыть до 50% от суммы кредита, полученного в банке. Более того, предприниматель может получить кредит даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 15 лет. «Зонтичным» механизмом можно пользоваться для получения кредитов на инвестиционные цели, а также для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
По поручению Президента РФ механизм «зонтичных» поручительств был разработан в 2021 году. Реализуется он в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.