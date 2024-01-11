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Posted 11 января, 14:22

Published 11 января, 14:22

Modified 11 января, 14:24

Updated 11 января, 14:24

Фонтан

Под Белгородом появятся дендропарк, амфитеатр и новый сквер

11 января 2024, 14:22
Фото: 1MI. Фонтан

Три общественных пространства благоустроят в Белгородском районе

Сюжет
Касается каждого
Благоустроить планируется две территории в Разумном и одну — в Северном. Ранее жители выбрали понравившиеся дизайн-проекты, которые воплотят в жизнь уже в этом году. Подробнее о планах рассказали в региональном правительстве.

В 2024 году в Белгородском районе благоустроят сразу три новых общественных пространства. Жители самостоятельно выбрали понравившиеся дизайнерские решения рекреационных зон путём онлайн-голосования.

Так, современные территории появятся в Разумном: там благоустроят дендропарк с качелями и лавочками, а по улице Беловежской обустроят сквер.

В Северном тоже наведут порядок: благоустроить планируют парк в районе 2-го Магистрального переулка. Здесь разместят амфитеатр, обновят тротуар, фонари и скамейки, а также высадят более 70 деревьев и свыше 250 кустарников.

Всего в 2024 году планируют благоустроить 31 территорию, из них 28 — общественные пространства и три — дворы многоквартирных домов. Также планируется реализовать три проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Строителе, Губкине и Алексеевке.

Отметим, что работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Кроме этого, стало известно, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области отремонтируют 111 км участков дорог. Обновить планируется 81 муниципальную и десять региональных дорог.

Где в Белгородской области в 2024 году отремонтируют дороги?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Сквер#Касается каждого#Амфитеатр#Белгород#Дендропарк#Общественные пространства
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