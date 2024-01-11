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Posted Вчера, 16:49

Published Вчера, 16:49

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В Белгороде пытаются помочь болеющей анорексией женщине весом 21 кг

«Организм питается своими органами». Женщине из Белгорода весом 21 кг нужна помощь

11 января 2024, 16:49
Фото: НТВ, скриншот передачи «За гранью»

В Белгороде пытаются помочь болеющей анорексией женщине весом 21 кг

Белгородка Яна Боброва весит 20 килограммов при росте 160 сантиметров. Девушка не первый год лечит анорексию. Сейчас для Яны ищут больницу, где её смогут принять.

Яне Бобровой — 28 лет. Девушка весит 21 килограмм: её организм уже начал процесс аутофагии, то есть начал «питаться собственными органами». Белгородке нужна медицинская помощь.

Telegram-канал «Топаз на связи» сообщает, что больницы отказываются забирать Яну на лечение в стационар, ведь девушка должна самостоятельно набрать вес до 30 килограммов. Как отмечают активисты, это в условиях болезни невозможно.

Я нахожусь в эпицентре военных действий, болею анорексией. Мне нужно более 150 тыс. рублей в месяц. Я проживаю с мамой, муж меня в данный момент оставил из-за болезни. Я прошу вас о помощи. Я хочу жить.
Яна Боброва — в своём обращении

Тот же канал сообщает, что для Яны общими силами уже собрали 50 тысяч рублей. Полученные деньги позволят девушке закупить специальное питание и остаться в живых.

В настоящий момент мы связываемся со всеми возможными медицинскими учреждениями. Если кто-то даст добро о готовности её принять, то мы займёмся её транспортировкой и госпитализацией.
Telegram-канал «Топаз на связи»

Уже есть предварительное согласие от «больницы Алексеева». Вероятно, речь идёт о психиатрической больнице имени Алексеева в Москве. Точный результат переговоров будет известен завтра.

Тем не менее, канал просит придать случай максимальной огласке, так как речь идёт о спасении человеческой жизни.

Ранее Яна принимала участие в передаче «За гранью» на канале НТВ. Несмотря на то, что девушку госпитализировали прямо из студии, активисты утверждают, что ни к чему это не привело.

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