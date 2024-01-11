«Организм питается своими органами». Женщине из Белгорода весом 21 кг нужна помощь

Posted Вчера, 16:49
Published Вчера, 16:49
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Яне Бобровой — 28 лет. Девушка весит 21 килограмм: её организм уже начал процесс аутофагии, то есть начал «питаться собственными органами». Белгородке нужна медицинская помощь.
Telegram-канал «Топаз на связи» сообщает, что больницы отказываются забирать Яну на лечение в стационар, ведь девушка должна самостоятельно набрать вес до 30 килограммов. Как отмечают активисты, это в условиях болезни невозможно.
Я нахожусь в эпицентре военных действий, болею анорексией. Мне нужно более 150 тыс. рублей в месяц. Я проживаю с мамой, муж меня в данный момент оставил из-за болезни. Я прошу вас о помощи. Я хочу жить.
Яна Боброва — в своём обращении
Тот же канал сообщает, что для Яны общими силами уже собрали 50 тысяч рублей. Полученные деньги позволят девушке закупить специальное питание и остаться в живых.
В настоящий момент мы связываемся со всеми возможными медицинскими учреждениями. Если кто-то даст добро о готовности её принять, то мы займёмся её транспортировкой и госпитализацией.
Telegram-канал «Топаз на связи»
Уже есть предварительное согласие от «больницы Алексеева». Вероятно, речь идёт о психиатрической больнице имени Алексеева в Москве. Точный результат переговоров будет известен завтра.
Тем не менее, канал просит придать случай максимальной огласке, так как речь идёт о спасении человеческой жизни.
Ранее Яна принимала участие в передаче «За гранью» на канале НТВ. Несмотря на то, что девушку госпитализировали прямо из студии, активисты утверждают, что ни к чему это не привело.