На помойку или у подъезда: как правильно утилизировать новогоднюю ёлку?

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
С начала января на контейнерных площадках в местах складирования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начинают появляться ели и сосны. Однако выбрасывать новогодние деревья в мусорные контейнеры нельзя — это может привести к повреждению механизмов мусоровозов.
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), ели и сосны не относятся к ТКО, поэтому выбрасывать в мусорные контейнеры их нельзя. Региональный оператор не имеет права транспортировать новогодние деревья, а объекты размещения ТКО принимать их не станут.
Оставлять главный символ Нового года можно только в специально оборудованных для этого местах. Их определяют сами муниципалитеты, которые и должны поставить жителей в известность о размещении мест приёма елей и сосен.
Известно, что жители многоквартирных домов могут оставлять хвойные деревья на площадках под размещение крупногабаритных отходов. Транспортировкой и утилизацией будет заниматься управляющая компания.
В Белгороде на территории ИЖС с 15 по 20 января сотрудники Белгорблагоустройства будут вывозить ели и сосны. Деревья отвезут на полигон и переработают с помощью дробилок.