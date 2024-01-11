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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Ёлка

На помойку или у подъезда: как правильно утилизировать новогоднюю ёлку?

11 января 2024, 14:39
Фото: 1MI
Ёлка

Белгородцев попросили не выбрасывать ёлку в обычный мусорный бак

Выбрасывать хвойные деревья в мусорные контейнеры запрещено. Оставлять ели и сосны можно только в специально отведённых для этого местах. Для многоквартирных и частных домов порядок утилизации деревьев немного разный. Подробнее рассказали в региональном министерстве ЖКХ и мэрии Белгорода.

С начала января на контейнерных площадках в местах складирования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начинают появляться ели и сосны. Однако выбрасывать новогодние деревья в мусорные контейнеры нельзя — это может привести к повреждению механизмов мусоровозов.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), ели и сосны не относятся к ТКО, поэтому выбрасывать в мусорные контейнеры их нельзя. Региональный оператор не имеет права транспортировать новогодние деревья, а объекты размещения ТКО принимать их не станут.

Оставлять главный символ Нового года можно только в специально оборудованных для этого местах. Их определяют сами муниципалитеты, которые и должны поставить жителей в известность о размещении мест приёма елей и сосен.

Известно, что жители многоквартирных домов могут оставлять хвойные деревья на площадках под размещение крупногабаритных отходов. Транспортировкой и утилизацией будет заниматься управляющая компания.

В Белгороде на территории ИЖС с 15 по 20 января сотрудники Белгорблагоустройства будут вывозить ели и сосны. Деревья отвезут на полигон и переработают с помощью дробилок.

Изменится ли тариф на вывоз ТКО в 2024 году для белгородцев?
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Утилизация#Белгород#Ёлки#Новогодние ёлки#Александра Склярова
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