Где в Белгородской области в 2024 году отремонтируют дороги?

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В министерстве транспорта Белгородской области рассказали, какие дороги в 2024 году отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в список включили 81 муниципальную и десять региональных дорог — это 111 км.
В 2024 году дороги отремонтируют:
Полный список дорог, которые собираются ремонтировать, можно увидеть на карточках.
Напомним, что в 2023 году почти половину муниципальных объектов отремонтировали досрочно. Правительство России выделяло дополнительные средства региону. На эти средства в Белгородской области отремонтировали ещё 15 дорог. Всего в 2023 году обновили 97 участков.