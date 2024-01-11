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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Ремонт дорог

Где в Белгородской области в 2024 году отремонтируют дороги?

11 января 2024, 09:25
Фото: 1MI
Ремонт дорог

В Белгородской области отремонтируют 111 км дорог по нацпроекту

В 2024 году капитальный ремонт дорог проведут в семи муниципалитетах. О том, в каких посёлках и на каких улицах стартуют работы, сообщили в региональном минтрансе.

В министерстве транспорта Белгородской области рассказали, какие дороги в 2024 году отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в список включили 81 муниципальную и десять региональных дорог — это 111 км.

В 2024 году дороги отремонтируют:

  • в Белгороде от улицы Гагарина до улицы Урожайной;
  • В Белгородском районе в сёлах Хохлово, Красный Октябрь, Никольское и Бессоновка, в посёлках Северный, Дубовое и Майский, а также в микрорайоне Таврово-4;
  • в Борисовском районе в посёлке Борисовка и сёлах Акулиновка, Красный Куток, Беленькое;
  • в Губкине;
  • в Яковлевском округе в сёлах Ворскла, Козычево, Гостищево, Шопино, Пушкарное и Терновка, а также в Строителе;
  • в Корочанском районе в Короче и сёлах Соколовка, Белый Колодец, Подкопаевка, Погореловка и Мелихово;
  • в Старооскольском округе в Старом Осколе, хуторе Глушковка и сёлах Архангельское и Прокудино;
  • в Шебекинском округе в Шебекино, сёлах Белянка и Графовка и в посёлке Маслова Пристань.

Полный список дорог, которые собираются ремонтировать, можно увидеть на карточках.

Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорогСписок дорог
Список дорог
Фото: минтранс Белгородской области

Напомним, что в 2023 году почти половину муниципальных объектов отремонтировали досрочно. Правительство России выделяло дополнительные средства региону. На эти средства в Белгородской области отремонтировали ещё 15 дорог. Всего в 2023 году обновили 97 участков.

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#Белгородская область#Капитальный ремонт дорог#Ремонт дорог#Касается каждого#Нацпроект#Белгород#Александра Склярова
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