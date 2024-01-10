В Белгородской области женщину лишили российского гражданства

Белгородская полиция вынесла решение о прекращении гражданства РФ

В 2019 году уроженку зарубежного государства осудили за незаконную торговлю наркотиками, её посадили в тюрьму на восемь лет. После того, как она закончит отбывать срок и выйдет на свободу, её депортируют в родную страну. Об этом сообщили в региональном УМВД.