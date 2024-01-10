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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Паспорт

В Белгородской области женщину лишили российского гражданства

10 января 2024, 15:15
Фото: 1MI
Паспорт

Белгородская полиция вынесла решение о прекращении гражданства РФ

В 2019 году уроженку зарубежного государства осудили за незаконную торговлю наркотиками, её посадили в тюрьму на восемь лет. После того, как она закончит отбывать срок и выйдет на свободу, её депортируют в родную страну. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Белгородской области уроженку одной из стран Центральной Азии решили лишить гражданства.

Женщина получила российское гражданство и паспорт в 2009 году, а спустя десять лет Свердловский районный суд Белгорода приговорил её к восьми годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений. Известно, что жительница продавала наркотики.

После того, как бывшая россиянка выйдет из тюрьмы, её депортируют в родную страну.

Напомним, что ранее сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Яковлевскому округу установили, что гражданин одной из стран Средней Азии без патента выполнял работы в посёлке Томаровка. За несколько нарушений мигрант должен был заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Ему также назначили административное выдворение за пределы России.

Рейд полиции под Белгородом закончился для мигранта штрафом и выдворением
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#Белгородская область#Происшествия#Гражданство#Белгород#Российское гражданство#Александра Склярова#Лишение гражданства
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