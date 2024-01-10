В Белгородской области женщину лишили российского гражданства

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Белгородской области уроженку одной из стран Центральной Азии решили лишить гражданства.
Женщина получила российское гражданство и паспорт в 2009 году, а спустя десять лет Свердловский районный суд Белгорода приговорил её к восьми годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений. Известно, что жительница продавала наркотики.
После того, как бывшая россиянка выйдет из тюрьмы, её депортируют в родную страну.
Напомним, что ранее сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Яковлевскому округу установили, что гражданин одной из стран Средней Азии без патента выполнял работы в посёлке Томаровка. За несколько нарушений мигрант должен был заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Ему также назначили административное выдворение за пределы России.