Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Трамп: США не помогут ЕС в случае военной атаки

10 января 2024, 16:00
По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет помогать странам ЕС в случае военной атаки.

Политик отметил, что экс-глава государства сказал об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. Об этом пишет издание RTVI со ссылкой на Politico.

Трамп также выразил недовольство тем, что некоторые страны-члены НАТО не платят достаточно за оборону и объявил о возможном уходе США из альянса.

По мнению Бретона, эти высказывания Трампа вызывают тревогу, ведь он может вернуться на пост президента. Опасения относительно возвращения Трампа в Белый дом разделяются в Брюсселе. Некоторые европейские дипломаты считают, что возвращение Трампа к посту президента может привести к распаду НАТО.

Подпишитесь
«Вов, не гневи бога». Дело экс-мэра Старого Оскола Сергиенко изучают в Белгороде
Сегодня, 14:33
У каждого правда своя: ЦЭБ и «Флагман» прокомментировали судебный спор на 300 млн
Сегодня, 15:09
Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?
Сегодня, 12:55
Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области
Сегодня, 13:28
Белгородцы просят переименовать улицу с неактуальным и труднопроизносимым названием
Сегодня, 14:27
Авиационная опасность: что это значит и что нужно делать?
Сегодня, 11:25