Трамп: США не помогут ЕС в случае военной атаки

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Политик отметил, что экс-глава государства сказал об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. Об этом пишет издание RTVI со ссылкой на Politico.
Трамп также выразил недовольство тем, что некоторые страны-члены НАТО не платят достаточно за оборону и объявил о возможном уходе США из альянса.
По мнению Бретона, эти высказывания Трампа вызывают тревогу, ведь он может вернуться на пост президента. Опасения относительно возвращения Трампа в Белый дом разделяются в Брюсселе. Некоторые европейские дипломаты считают, что возвращение Трампа к посту президента может привести к распаду НАТО.