По 600 рублей за одно окно: где и как белгородцам купить бронеплёнку для стёкол

Есть возможность заказать мастера по оклейке окон. Свои услуги оценивают по-разному. Есть предложения за 1200 рублей, а есть — за 600. Один из продавцов заверяет, что его опыт работы в данной сфере — пять лет. При этом плёнка пропускает свет и не искажает изображение.