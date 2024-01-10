По 600 рублей за одно окно: где и как белгородцам купить бронеплёнку для стёкол

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В век интернета практически любой товар без проблем можно купить в Сети. Не является исключением бронеплёнка. Защита для окон продаётся на всех популярных маркетплейсах. Цена при этом везде одинаковая и зависит от размера.
Дешевле всех обойдётся плёнка размером 60 на 152 сантиметра — такая подойдёт для обычного окна в квартире. На разных площадках товар оценивают в 615-650 рублей. Доставить обещают за несколько дней.
Дороже всего стоит рулон плёнки 100 на 300 сантиметров. Такой можно обклеить два-три небольших окна, но экономии особо не ждите: стоит «двойной» набор в районе 1700 рублей.
Продавцы утверждают, что их товар — «это практичная альтернатива бронированным стёклам или традиционной механической защите».
Бронеплёнка увеличивает упругость стекла и удерживает разбитое стекло на месте. При ударе стекло не рассыпается и не разлетается в разные стороны, а остаётся на защитном покрытии. По статистике более 95% процентов разбитого стекла остается приклеенным к пленке.
Поставщики товара при этом разные — от Сибири до Кореи. Продаются также наборы для поклейки плёнки. Стоимость одного — 600 рублей.
Есть возможность заказать мастера по оклейке окон. Свои услуги оценивают по-разному. Есть предложения за 1200 рублей, а есть — за 600. Один из продавцов заверяет, что его опыт работы в данной сфере — пять лет. При этом плёнка пропускает свет и не искажает изображение.
Взрывобезопасная плёнка поможет избежать травм и повреждений в результате разрушения стекла. Благодаря свойствам плёнки, поврежденное стекло не разлетится на осколки, а остаётся на плёнке либо уменьшит скорость и силу удара.
продавец на сайте
Мастера обещают оперативный выезд на место и работу с проверенными материалами. Объявления опубликованы на соответствующих популярных сайтах.
Наклеить правильно бронеплёнку — непростая задача. Проблема в том, что часто изделие ложится неровно, из-за чего остаются пузыри. Чтобы этого избежать, в Сети рекомендуют предварительно обработать окно мыльным раствором. Он должен на время нейтрализовать действие клея и создать сцепление плёнки со стеклом.
После размещения изделия необходимо аккуратно выдавить раствор за края плёнки скребком. Покупатели плёнки на маркетплейсах рекомендуют также использовать для этого силиконовую лопатку или банковскую карту. Действовать нужно осторожно: при слишком сильном нажиме есть вероятность повредить изделие и оставить на нём некрасивые царапины.
Важно: перед поклейкой плёнки стекло нужно очистить от пятен и загрязнений. Процесс предварительного засыхания занимает порядка 8-10 часов. Полностью клей нейтрализуется через несколько недель, но плёнка при этом продолжит держаться.
Ни в коем случае нельзя наносить плёнку с внешней стороны. При данном способе поклейки взрывная волна через плёнку передаст стеклу импульс. Также защита не рассчитана на уличные условия и может пострадать из-за снега и дождя.
Как можно понять, бронеплёнка — удовольствие не самое дешёвое. Кроме того, её трудно наклеить самостоятельно с первого раза. В случае, если нет возможности приобрести плёнку, остаётся вариант со скотчем.
Наклеивать скотч необходимо крест-накрест или снежинкой. Кроме того, можно заклеить всю гладкую поверхность скотчем, не оставив просвета совсем. В администрации Белгорода показали, как это должно выглядеть в итоге:
Впрочем, большая часть белгородцев знает это и так. Ещё в декабре 2022 года белгородцы начали защищать свои окна скотчем: помимо снежинок и новогодних украшений на стёклах многих квартир стали появляться «решётки».
Бронеплёнку же активно используют в школах. Прибегнуть к такой мере безопасности решили летом 2023 года. После проверок нескольких производителей бронеплёнок остановились на одной марке. Через время такая мера показала свои результаты, и часть окон во время мощного обстрела удалось спасти.