Как белгородцам не впасть в депрессию после новогодних праздников?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По мнению врача-психотерапевта Анастасии Полотнянко, чаще всего к апатии после новогодних праздников приводит переедание, злоупотребление алкоголем и нарушение сна. Кроме этого, свою роль играют стресс и дефицит дневного света: зимой световой день сокращён.
После праздников россияне могут испытывать разочарование, одиночество, финансовые проблемы и семейные трудности.
Гештальт-терапевт и семейный психолог Александра Смирнова считает, что выйти из постпраздничной хандры можно. Для начала стоит принять прохладный душ, затем сделать уборку в квартире, послушать мотивирующий подкаст или музыку, а после — заняться спортом дома или в зале.
Но есть и те россияне, кому посленовогодняя депрессия не страшна. В их число вошли те, кто чередовал активный отдых со спокойным в одиночестве. Именно смена деятельности позволяет людям отдохнуть лучше всего, считает психолог Ирина Кормачева.
А психолог Зинаида Чистикова уверена, что возвращаться в рабочие будни следует постепенно: не взваливать на себя трудновыполнимые задачи в первые же дни, а начать с лёгких.