Как белгородцам не впасть в депрессию после новогодних праздников?

Но есть и те россияне, кому посленовогодняя депрессия не страшна. В их число вошли те, кто чередовал активный отдых со спокойным в одиночестве. Именно смена деятельности позволяет людям отдохнуть лучше всего, считает психолог Ирина Кормачева.