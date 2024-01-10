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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Тоска

Как белгородцам не впасть в депрессию после новогодних праздников?

10 января 2024, 11:19
Фото: Bel.ru
Тоска

Белгородцам рассказали, как не впасть в депрессию после новогодних праздников

Журналисты «Новых известий» обратились к экспертам и узнали, почему радость сменяется тоской и как россиянам не впасть в постпраздничную хандру после возвращения на работу.
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Работа

По мнению врача-психотерапевта Анастасии Полотнянко, чаще всего к апатии после новогодних праздников приводит переедание, злоупотребление алкоголем и нарушение сна. Кроме этого, свою роль играют стресс и дефицит дневного света: зимой световой день сокращён.

После праздников россияне могут испытывать разочарование, одиночество, финансовые проблемы и семейные трудности.

Гештальт-терапевт и семейный психолог Александра Смирнова считает, что выйти из постпраздничной хандры можно. Для начала стоит принять прохладный душ, затем сделать уборку в квартире, послушать мотивирующий подкаст или музыку, а после — заняться спортом дома или в зале.

Но есть и те россияне, кому посленовогодняя депрессия не страшна. В их число вошли те, кто чередовал активный отдых со спокойным в одиночестве. Именно смена деятельности позволяет людям отдохнуть лучше всего, считает психолог Ирина Кормачева.

А психолог Зинаида Чистикова уверена, что возвращаться в рабочие будни следует постепенно: не взваливать на себя трудновыполнимые задачи в первые же дни, а начать с лёгких.

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#Общество#Белгородская область#Работа#Новогодние праздники#Белгород#Депрессия#Александра Склярова
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