Будут ли в январе магнитные бури? Чего ждать метеозависимым белгородцам

Напомним, о том, что Землю «атакуют» магнитные бури, стало известно в ноябре, после того, как жители Белгородской и других областей заметили в небе красное свечение. Ученые связали это с бурей третьего уровня (класса G3), которая пришла накануне, и предупредили метеозависимых людей о том, что до 2025 эта активность будет только усиливаться. В начале декабря магнитная буря усиливалась — по оценкам экспертов, она достигла класса G5, то есть самого сильного. Предсказывали сильнейшую за последние шесть лет вспышку и в середине прошлого месяца: учёные предупредили, что это может повлиять на перепады давления в организме людей, а также сбои в работе GPS.