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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Белгородской области весь месяц будет низкая геомагнитная активность

Будут ли в январе магнитные бури? Чего ждать метеозависимым белгородцам

10 января 2024, 15:09
Фото: Midjourney

В Белгородской области весь месяц будет низкая геомагнитная активность

По данным нескольких источников, в январе геомагнитный индекс не поднимется выше двух по региону, а значит высока вероятность того, что магнитных бурь не будет весь месяц.
Сюжет
Погода

Вспоминая, как активно проявлялись вспышки на солнце, вызывающие магнитные бури на Земле, в ноябре и декабре, мы решили посмотреть, ждёт ли белгородцев такая же история в течение всей зимы. Как минимум, до начала февраля, по данным Лаборатории солнечной астрономии и сайта Gismeteo — нет.

Кп-индекс или геомагнитный индекс, показывающий уровень активности солнца, не поднимется выше отметки «3». Притом, что слабая магнитная буря начинается с индекса «5». Небольшие возмущения, которые не несут никакой опасности, ожидаются с 28 по 30 января, а также 4 и 5 февраля.

Напомним, о том, что Землю «атакуют» магнитные бури, стало известно в ноябре, после того, как жители Белгородской и других областей заметили в небе красное свечение. Ученые связали это с бурей третьего уровня (класса G3), которая пришла накануне, и предупредили метеозависимых людей о том, что до 2025 эта активность будет только усиливаться. В начале декабря магнитная буря усиливалась — по оценкам экспертов, она достигла класса G5, то есть самого сильного. Предсказывали сильнейшую за последние шесть лет вспышку и в середине прошлого месяца: учёные предупредили, что это может повлиять на перепады давления в организме людей, а также сбои в работе GPS.

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