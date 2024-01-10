Белгородцы просят переименовать улицу с неактуальным и труднопроизносимым названием

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
От горожан поступило предложение изменить название улицы 50-летия Белгородской области. Один из жителей считает, что его трудно произносить, поэтому предлагает назвать её улицей Памяти. Сделать это мужчина хотел бы в память о погибших при атаке на Белгород.
«В Белгороде есть улица с труднопроизносимым и уже неактуальным названием — 50-летия Белгородской области. Может, стоит её переименовать? Например, в улицу Памяти — в память о той трагедии, которая произошла рядом 30 декабря, и сделать там стелу, напоминающую об этом ужасном для всех нас дне», — написал мужчина.
Однако в мэрии ответили, что в Белгороде уже есть переулок Памятный. Находится он в Юго-Западном районе.
Что до смены названия, то имеются определённые трудности. Ещё в 2004 году, когда в городе меняли название улиц, стало понятно, что это длительный процесс. Более того, это осложнит жизнь местным предпринимателям. Однако власти всё равно готовы рассмотреть предложение.
Собственникам недвижимости, находящейся на 50-летия Белгородской области, в случае совершения сделки действительно необходимо будет писать заявление на предоставление дополнительных документов о переименовании улицы. Исходя из изложенного, считаем целесообразным вынести данный вопрос на общественное обсуждение.
мэрия Белгорода
К слову, вопрос о смене названия улицы 50-летия Белгородской области уже звучал. К примеру, экс-губернатор Евгений Савченко предложил наименование укоротить ещё в 2018 году. Затем эта же проблема обсуждалась в 2019 году. Её озвучил депутат горсовета Владислав Караханов, который рассказал, что с соответствующей просьбой к нему обращались белгородцы.
В 2020 году горсовет решил, что название улицы всё же стоит оставить.