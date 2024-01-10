Белгородцы просят переименовать улицу с неактуальным и труднопроизносимым названием

«В Белгороде есть улица с труднопроизносимым и уже неактуальным названием — 50-летия Белгородской области. Может, стоит её переименовать? Например, в улицу Памяти — в память о той трагедии, которая произошла рядом 30 декабря, и сделать там стелу, напоминающую об этом ужасном для всех нас дне», — написал мужчина.