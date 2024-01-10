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Published Сегодня, 18:57

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Updated Сегодня, 18:59

243 ребёнка из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Калужской области

243 ребёнка из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Калужской области

10 января 2024, 18:57
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Группу детей проводили вечером 10 января. На время поездки ребят обеспечили полноценным питанием. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Вечером 10 января 243 ребят и 30 сопровождающих (медики, педагоги, представители регионального министерства образования) из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Калужской области.

Для ребят был выделен отдельный железнодорожный состав, на время поездки детей обеспечили полноценным питанием. Ребята прибудут в Калужскую область завтра утром.

Каждый лагерь был предварительно проинспектирован сотрудниками нашего министерства образования. Конечно, мы понимаем, что родители сильно волнуются, поэтому сопровождающие будут постоянно держать связь с ними.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня днём 93 ребёнка из Белгорода также уехали в оздоровительный лагерь Воронежа. Ребята пробудут там 21 день.

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#Общество#Дети#Детский лагерь#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Калужская область
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