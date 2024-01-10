243 ребёнка из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Калужской области

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Вечером 10 января 243 ребят и 30 сопровождающих (медики, педагоги, представители регионального министерства образования) из Белгорода отправили в оздоровительные лагеря Калужской области.
Для ребят был выделен отдельный железнодорожный состав, на время поездки детей обеспечили полноценным питанием. Ребята прибудут в Калужскую область завтра утром.
Каждый лагерь был предварительно проинспектирован сотрудниками нашего министерства образования. Конечно, мы понимаем, что родители сильно волнуются, поэтому сопровождающие будут постоянно держать связь с ними.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня днём 93 ребёнка из Белгорода также уехали в оздоровительный лагерь Воронежа. Ребята пробудут там 21 день.