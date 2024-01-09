Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Остановочный пункт в Белгородской области

РЖД через суд заставили сделать платформы безопасными для белгородцев

9 января 2024, 14:04
Фото: Белгородская транспортная прокуратура
Остановочный пункт в Белгородской области

Выбоины и трещины обнаружили на девяти ж/д станциях в Белгородской области

Белгородская транспортная прокуратура обнаружила выбоины и трещины на девяти станциях и остановочных пунктах, которые могли создать опасные для жизни пассажиров ситуации. Начальник Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств исправил недостатки только после судебного иска.

Региональная транспортная прокуратура обнаружила ненадлежащее содержание ОАО «РЖД» пассажирских платформ на железнодорожных станциях и остановочных пунктах в Белгородской области.

На девяти станциях и остановочных платформах были выбоины и трещины, которые могли спровоцировать опасные для жизни пассажиров ситуации. Кроме этого, платформы и станции не оборудовали тактильными обозначениями для слабовидящих пассажиров.

Так, недостатки зафиксировали:

  • на остановочных пунктах 701 км в Белгороде, 15 км, 9 км и Симоновская в Валуйском округе и Слоновка в Новооскольском округе;
  • на станциях Наумовка и Толоконное в Белгородском районе, а также Бирюч и Палатовка в Красногвардейском районе.

Прокурор внёс представление начальнику Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств, однако тот не исправил нарушения. Поэтому ведомство обратилось в суд с иском, чтобы ОАО «РЖД» обязали устранить недостатки.

Исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Под Белгородом заработали две новые ж/д станции пригородного сообщения
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские прокуроры стали актёрами драмтеатраПрокурор не смог взыскать с белгородского депутата подозрительный доходПрокурор запросил для Сергея Фуглаева шесть лет колонии общего режима
#Белгородская область#Транспортная прокуратура#Белгород#Платформы#Станции#Александра Склярова
Подпишитесь
Крупные торговые центры после трагедий в Белгороде будут работать по-новому
Сегодня, 14:21
Не пустили в «Сити Молл» и «Ленту»: жалобы белгородцев, попавших под ракетный обстрел
Сегодня, 11:36
«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года
Сегодня, 14:37
Из Белгорода на Чукотку: в правительстве опустело кресло замминистра по строительству
Сегодня, 13:26
Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?
Сегодня, 13:49
Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади
Сегодня, 12:50