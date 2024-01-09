РЖД через суд заставили сделать платформы безопасными для белгородцев

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Региональная транспортная прокуратура обнаружила ненадлежащее содержание ОАО «РЖД» пассажирских платформ на железнодорожных станциях и остановочных пунктах в Белгородской области.
На девяти станциях и остановочных платформах были выбоины и трещины, которые могли спровоцировать опасные для жизни пассажиров ситуации. Кроме этого, платформы и станции не оборудовали тактильными обозначениями для слабовидящих пассажиров.
Так, недостатки зафиксировали:
Прокурор внёс представление начальнику Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств, однако тот не исправил нарушения. Поэтому ведомство обратилось в суд с иском, чтобы ОАО «РЖД» обязали устранить недостатки.
Исковые требования удовлетворены в полном объёме.