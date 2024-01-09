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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетная опасность: белгородцев просят по возможности остаться дома

9 января 2024, 14:54
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Об опасности предупреждает МЧС. Жителей просят остаться дома и не подходить к окнам. Последний раз ракетную опасность объявляли в регионе накануне.
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Обстрел

Вечером 9 января в Белгородской области объявили ракетную опасность. Действует она в посёлке Уразово Валуйского горокруга. Соответствующее уведомление разослало МЧС.

Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Дополнение: в 18:12 МЧС объявило об отмене ракетной опасности.

Ракетную опасность объявляли и вечером 8 января в Белгороде. На подлёте к городу сбили десять воздушных целей — ВСУ ударили снарядами РСЗО RM-70 «Вампир». Ранены три человека. Двое пока останутся в реанимации, одного пострадавшего могут перевести в обычную палату.

Разрушения в результате падения обломков есть в жилье не только в столице региона, но и в Белгородском районе.

Напомним, что в соседней Курской области 9 января в результате обстрела погибла женщина. Произошло это в селе Горналь. Над Курском в то же время работала ПВО.

Помимо этого, три беспилотника заметили в Орловской области.

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