Ракетная опасность: белгородцев просят по возможности остаться дома

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Вечером 9 января в Белгородской области объявили ракетную опасность. Действует она в посёлке Уразово Валуйского горокруга. Соответствующее уведомление разослало МЧС.
Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Дополнение: в 18:12 МЧС объявило об отмене ракетной опасности.
Ракетную опасность объявляли и вечером 8 января в Белгороде. На подлёте к городу сбили десять воздушных целей — ВСУ ударили снарядами РСЗО RM-70 «Вампир». Ранены три человека. Двое пока останутся в реанимации, одного пострадавшего могут перевести в обычную палату.
Разрушения в результате падения обломков есть в жилье не только в столице региона, но и в Белгородском районе.
Напомним, что в соседней Курской области 9 января в результате обстрела погибла женщина. Произошло это в селе Горналь. Над Курском в то же время работала ПВО.
Помимо этого, три беспилотника заметили в Орловской области.