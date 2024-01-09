Ракетная опасность: белгородцев просят по возможности остаться дома

Ракетную опасность объявляли и вечером 8 января в Белгороде. На подлёте к городу сбили десять воздушных целей — ВСУ ударили снарядами РСЗО RM-70 «Вампир». Ранены три человека. Двое пока останутся в реанимации, одного пострадавшего могут перевести в обычную палату.