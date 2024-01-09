Новый поворот: в деле старооскольского гинеколога до сих пор не поставили точку

История произошла ещё в 2021 году в Старом Осколе. Мать потерпевшей девочки пыталась привлечь к ответственности гинеколога из-за того, что её дочь может остаться бесплодной. Самой пострадавшей девушке, как ранее писало Бел.Ру, пришлось столкнуться с рядом проблем со здоровьем. Оскольчанке приходилось пить гормональные препараты и сидеть дома из-за болей. Затем потерпевшая попала на лечение в Белгород, где врачам пришлось удалить часть уже второго яичника. Как пояснили врачи, это произошло из-за допущенной ранее медицинской ошибки.