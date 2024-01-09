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Суд

Новый поворот: в деле старооскольского гинеколога до сих пор не поставили точку

9 января 2024, 08:38
Фото: 1MI
Суд

Судебные тяжбы в деле гинеколога из Старого Оскола продолжились

Дело с неудачно оказанной медпомощью девочке из Старого Оскола получило продолжение. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор гинекологу, из-за которого молодая оскольчанка лишилась яичника. Подробности сообщает «Фонарь».

Дело с неудачно оказанной медицинской помощью молодой оскольчанке получило продолжение. Ранее Белгородский областной суд отменил приговор, который признал гинеколога виновной в совершении врачебной ошибки, однако другая судебная инстанция с этим решением не согласилась.

Как пишет издание, Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор медику, а уголовное дело направил на новое апелляционное рассмотрение в областной суд.

До этого Старооскольский горсуд приговорил гинеколога к году ограничения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ст. 238 УК РФ). Врачу также в течение двух лет запретили заниматься медицинской деятельностью.

Однако из-за истечения срока давности дела обвиняемая так и не понесла наказание. А уже в мае 2023 года облсуд отменил постановление городского суда и признал женщину невиновной во врачебной ошибке.

История произошла ещё в 2021 году в Старом Осколе. Мать потерпевшей девочки пыталась привлечь к ответственности гинеколога из-за того, что её дочь может остаться бесплодной. Самой пострадавшей девушке, как ранее писало Бел.Ру, пришлось столкнуться с рядом проблем со здоровьем. Оскольчанке приходилось пить гормональные препараты и сидеть дома из-за болей. Затем потерпевшая попала на лечение в Белгород, где врачам пришлось удалить часть уже второго яичника. Как пояснили врачи, это произошло из-за допущенной ранее медицинской ошибки.

Кассационный суд посчитал, что Белгородский областной суд допустил нарушения при рассмотрении дела. Последний, в частности, отверг часть доказательств стороны обвинения и не рассмотрел их. Суд не дал оценку результатам экспертизы, которая исследовала проведённую сотрудницей больницы диагностику и лечение юной оскольчанки.

В суде уже было доказано, что гинеколог не стала проводить должные осмотр и исследование. Доказательства суд отверг из-за подозрения экспертов в родстве из-за одинаковых фамилий и отчеств. Примечательно, что эти данные судом не расследовались, а в основу решения легла информация из интернета.

Как говорится в постановлении кассационного суда, суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что суждения суда первой инстанции являются «вздорными», а собранные доказательства «ненадёжными». Это не предусмотрено в качестве критерия оценки доказательств, указано в документе.

Добавим, что из-за врачебной ошибки пострадавшая девочка (на тот момент она ещё была подростком) потеряла яичник и фаллопиеву трубу. Экспертиза подтвердила, что этих органов девушка лишилась из-за некачественной медпомощи. Из-за ситуации начались судебные тяжбы, которые длятся по сей день.

Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
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#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Врач#Суд#Новости Старого Оскола#Гинеколог#Наталья Корявых#Врачебная ошибка#Экспертизы
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