Новый поворот: в деле старооскольского гинеколога до сих пор не поставили точку

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Дело с неудачно оказанной медицинской помощью молодой оскольчанке получило продолжение. Ранее Белгородский областной суд отменил приговор, который признал гинеколога виновной в совершении врачебной ошибки, однако другая судебная инстанция с этим решением не согласилась.
Как пишет издание, Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор медику, а уголовное дело направил на новое апелляционное рассмотрение в областной суд.
До этого Старооскольский горсуд приговорил гинеколога к году ограничения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ст. 238 УК РФ). Врачу также в течение двух лет запретили заниматься медицинской деятельностью.
Однако из-за истечения срока давности дела обвиняемая так и не понесла наказание. А уже в мае 2023 года облсуд отменил постановление городского суда и признал женщину невиновной во врачебной ошибке.
История произошла ещё в 2021 году в Старом Осколе. Мать потерпевшей девочки пыталась привлечь к ответственности гинеколога из-за того, что её дочь может остаться бесплодной. Самой пострадавшей девушке, как ранее писало Бел.Ру, пришлось столкнуться с рядом проблем со здоровьем. Оскольчанке приходилось пить гормональные препараты и сидеть дома из-за болей. Затем потерпевшая попала на лечение в Белгород, где врачам пришлось удалить часть уже второго яичника. Как пояснили врачи, это произошло из-за допущенной ранее медицинской ошибки.
Кассационный суд посчитал, что Белгородский областной суд допустил нарушения при рассмотрении дела. Последний, в частности, отверг часть доказательств стороны обвинения и не рассмотрел их. Суд не дал оценку результатам экспертизы, которая исследовала проведённую сотрудницей больницы диагностику и лечение юной оскольчанки.
В суде уже было доказано, что гинеколог не стала проводить должные осмотр и исследование. Доказательства суд отверг из-за подозрения экспертов в родстве из-за одинаковых фамилий и отчеств. Примечательно, что эти данные судом не расследовались, а в основу решения легла информация из интернета.
Как говорится в постановлении кассационного суда, суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что суждения суда первой инстанции являются «вздорными», а собранные доказательства «ненадёжными». Это не предусмотрено в качестве критерия оценки доказательств, указано в документе.
Добавим, что из-за врачебной ошибки пострадавшая девочка (на тот момент она ещё была подростком) потеряла яичник и фаллопиеву трубу. Экспертиза подтвердила, что этих органов девушка лишилась из-за некачественной медпомощи. Из-за ситуации начались судебные тяжбы, которые длятся по сей день.