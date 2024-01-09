Команда московского «Локомотива» пополнилась 15-летним белгородским футболистом

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Капитан футбольной команды СШОР №1 региона Иван Сараев стал игроком московского «Локомотива».
Сараев родился в 2008 году. Он сыграл 32 матча, общая длительность которых составила 2440 минут. Всего он забил 16 мячей, отдал 16 голевых передач и получил четыре предупреждения. В 2023 году футболист отличился в первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центр.
Напомним, что в конце ноября трое 16-летних футболистов из ЮФЛ Центр-2 в составе СШОР №1 вступили в состав команды футбольного клуба «Салют». Профессиональные контракты заключили Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев.