Команда московского «Локомотива» пополнилась 15-летним белгородским футболистом

Сараев родился в 2008 году. Он сыграл 32 матча, общая длительность которых составила 2440 минут. Всего он забил 16 мячей, отдал 16 голевых передач и получил четыре предупреждения. В 2023 году футболист отличился в первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центр.