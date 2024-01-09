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Published Сегодня, 14:27

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Иван Сараев

Команда московского «Локомотива» пополнилась 15-летним белгородским футболистом

9 января 2024, 14:27
Фото: министерство спорта Белгородской области
Иван Сараев

Белгородец Иван Сараев стал игроком московского «Локомотива»

Иван Сараев, перешедший в команду московского «Локомотива», ранее был капитаном футбольной команды СШОР №1 Белгородской области. Он отличился в первенстве Юношеской футбольной лиги Центр, сообщили в региональном министерстве спорта.
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Футбол

Капитан футбольной команды СШОР №1 региона Иван Сараев стал игроком московского «Локомотива».

Сараев родился в 2008 году. Он сыграл 32 матча, общая длительность которых составила 2440 минут. Всего он забил 16 мячей, отдал 16 голевых передач и получил четыре предупреждения. В 2023 году футболист отличился в первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центр.

Напомним, что в конце ноября трое 16-летних футболистов из ЮФЛ Центр-2 в составе СШОР №1 вступили в состав команды футбольного клуба «Салют». Профессиональные контракты заключили Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев.

Иван СараевИван Сараев
Иван СараевИван Сараев
Иван СараевИван Сараев
Иван Сараев
Фото: региональный минспорт
После потерь белгородский «Салют» пополнился тремя 16-летними футболистами
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Москва#Футболист#Локомотив#Белгород#Александра Склярова
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