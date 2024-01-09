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Published Сегодня, 16:58

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Updated Сегодня, 17:00

Гладков рассказал, как обезопасят стеклянные остановки в Белгороде

Гладков рассказал, как обезопасят стеклянные остановки в Белгороде

9 января 2024, 16:58
Фото: 1MI
По словам губернатора, этот вопрос уже находится на контроле администрации Белгорода. Остановки общественного транспорта обезопасят блоками и мешками с песком.

Во время вечернего эфира губернатор Вячеслав Гладков ответил на обращение белгородки по поводу стеклянных остановок на Харгоре.

Почему до сих пор их не обложили блоками? Людям нужно ходить на работу, пользоваться общественным транспортом. Это не безопасно. Пожалуйста, проработайте вопрос.
Отметила местная жительница

Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос уже находится в работе. Администрация Белгорода будет укреплять остановки блоками и мешками с песком, сообщил глава региона.

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#Город#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрелы#Автобусные остановки
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