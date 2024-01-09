Гладков рассказал, как обезопасят стеклянные остановки в Белгороде

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Во время вечернего эфира губернатор Вячеслав Гладков ответил на обращение белгородки по поводу стеклянных остановок на Харгоре.
Почему до сих пор их не обложили блоками? Людям нужно ходить на работу, пользоваться общественным транспортом. Это не безопасно. Пожалуйста, проработайте вопрос.
Отметила местная жительница
Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос уже находится в работе. Администрация Белгорода будет укреплять остановки блоками и мешками с песком, сообщил глава региона.