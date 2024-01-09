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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Остановка

Фундаментные блоки или мешки с песком? Стеклянные остановки в Белгороде обезопасят

9 января 2024, 12:34
Фото: 1MI
Остановка

Стеклянные остановки в Белгороде решили обезопасить

В Белгороде всё ещё неспокойная оперативная обстановка, поэтому жители города просят обезопасить автобусные остановки. По их мнению, в такое время стеклянные павильоны должны обложить фундаментными блоками, ведь горожане вынуждены пользоваться общественным транспортом.

Белгородка поинтересовалась у губернатора области Вячеслава Гладкова, будут ли как-то защищать автобусные остановки, расположенные на Харгоре, ведь все они сделаны из стекла.

Почему до сих пор их не обложили блоками ФБС? Ведь людям нужно ходить на работу, пользуясь общественным транспортом. А это не безопасно. Пожалуйста, проработайте этот вопрос.
просит жительница

На обращение отреагировал глава региона. Гладков согласился с женщиной и отметил, что администрация города уже начала решать эту проблему.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Защита#Автобусная остановка#Белгород#Вячеслав Гладков#Блоки#Александра Склярова
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