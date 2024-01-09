Фундаментные блоки или мешки с песком? Стеклянные остановки в Белгороде обезопасят

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Белгородка поинтересовалась у губернатора области Вячеслава Гладкова, будут ли как-то защищать автобусные остановки, расположенные на Харгоре, ведь все они сделаны из стекла.
Почему до сих пор их не обложили блоками ФБС? Ведь людям нужно ходить на работу, пользуясь общественным транспортом. А это не безопасно. Пожалуйста, проработайте этот вопрос.
просит жительница
На обращение отреагировал глава региона. Гладков согласился с женщиной и отметил, что администрация города уже начала решать эту проблему.