Фундаментные блоки или мешки с песком? Стеклянные остановки в Белгороде обезопасят

Стеклянные остановки в Белгороде решили обезопасить

В Белгороде всё ещё неспокойная оперативная обстановка, поэтому жители города просят обезопасить автобусные остановки. По их мнению, в такое время стеклянные павильоны должны обложить фундаментными блоками, ведь горожане вынуждены пользоваться общественным транспортом.