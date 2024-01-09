Белгородцев пришлось эвакуировать из офисного здания из-за опасной находки

В офисном здании в Белгороде нашли неразорвавшийся снаряд

О произошедшем сообщила работница офисного здания по улице Сумской. Она вместе с коллегами пришла после новогодних выходных на работу и заметила в соседнем помещении снаряд. На месте работали спасатели, полиция и сапёры, пишет «Белгород № 1».