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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

МЧС

Белгородцев пришлось эвакуировать из офисного здания из-за опасной находки

9 января 2024, 14:38
Фото: 1MI
МЧС

В офисном здании в Белгороде нашли неразорвавшийся снаряд

О произошедшем сообщила работница офисного здания по улице Сумской. Она вместе с коллегами пришла после новогодних выходных на работу и заметила в соседнем помещении снаряд. На месте работали спасатели, полиция и сапёры, пишет «Белгород № 1».

Работники одного из офисов, расположенных в доме №8 на Сумской, пришли утром 9 января на работу и увидели в соседнем помещении неразорвавшийся снаряд. Боеприпас обнаружили в четырёхэтажном офисном центре перед «Титан Строем».

Белгородцы поблагодарили сотрудников МЧС и полиции, которые «быстро и чётко провели эвакуацию сотрудников». Отдельную благодарность жители выразили сапёрам, которые аккуратно вывезли снаряд.

«После того, как убрали снаряд — небо стало видно», — добавила офисная работница.

Неразорвавшийся снаряд в офисном зданииНеразорвавшийся снаряд в офисном здании
Неразорвавшийся снаряд в офисном зданииНеразорвавшийся снаряд в офисном здании
Неразорвавшийся снаряд в офисном зданииНеразорвавшийся снаряд в офисном здании
Неразорвавшийся снаряд в офисном здании
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
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