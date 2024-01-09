Белгородцев пришлось эвакуировать из офисного здания из-за опасной находки

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Работники одного из офисов, расположенных в доме №8 на Сумской, пришли утром 9 января на работу и увидели в соседнем помещении неразорвавшийся снаряд. Боеприпас обнаружили в четырёхэтажном офисном центре перед «Титан Строем».
Белгородцы поблагодарили сотрудников МЧС и полиции, которые «быстро и чётко провели эвакуацию сотрудников». Отдельную благодарность жители выразили сапёрам, которые аккуратно вывезли снаряд.
«После того, как убрали снаряд — небо стало видно», — добавила офисная работница.