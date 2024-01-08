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Published Сегодня, 16:30

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Updated Сегодня, 16:36

Общественный транспорт

Завтра общественный транспорт в Белгороде начнёт работать в обычном режиме

8 января 2024, 16:30
Фото: 1MI
Общественный транспорт

Общественный транспорт Белгорода возвращается к работе в обычном режиме

Минтранс сообщил, что с завтрашнего дня общественный транспорт Белгорода возобновит работу в обычном режиме. Также стоит помнить об изменениях в расписании автобусов, которые начали действовать с 1 января.

Завтра общественный транспорт начнёт работать в обычном режиме. Ранее, 2 января, Минтранс сообщил о сокращении рейсов общественного транспорта в связи с оперативной обстановкой.

Напомним также об изменениях в расписании автобусов, которые начали действовать с 1 января. Всего с 1 января в Белгородской агломерации насчитывается 135 маршрутов — 45 городских и 90 пригородных. Их будет обслуживать более 500 автобусов.

Ознакомиться с расписанием автобусов на 2024 год можно здесь.

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#Расписание#Минтранс#Новости Белгорода#Общественный транспорт#Маршруты#Белгород#Татьяна Лукащева
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