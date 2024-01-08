Завтра общественный транспорт в Белгороде начнёт работать в обычном режиме

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
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Завтра общественный транспорт начнёт работать в обычном режиме. Ранее, 2 января, Минтранс сообщил о сокращении рейсов общественного транспорта в связи с оперативной обстановкой.
Напомним также об изменениях в расписании автобусов, которые начали действовать с 1 января. Всего с 1 января в Белгородской агломерации насчитывается 135 маршрутов — 45 городских и 90 пригородных. Их будет обслуживать более 500 автобусов.
Ознакомиться с расписанием автобусов на 2024 год можно здесь.