Морозы ночью: в Белгороде сильно похолодает

С холодов начнётся и рабочая неделя после новогодних праздников. Во вторник, 9 января, ночью без осадков и -18°С. В дневное время ожидается до -12°С. В среду, 10 января, в городе потеплеет. В тёмное время суток температура опустится до -13°С, временами будет небольшой снег. Днём обещают до -1°С и небольшой снег.