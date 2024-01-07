Морозы ночью: в Белгороде сильно похолодает

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Белгороде на следующей неделе будет холодно. В ночь на 8 января температура опустится до -18°С. При этом ожидается небольшой кратковременный снег. В светлое время суток без осадков. Синоптики обещают в областном центре -14°С.
С холодов начнётся и рабочая неделя после новогодних праздников. Во вторник, 9 января, ночью без осадков и -18°С. В дневное время ожидается до -12°С. В среду, 10 января, в городе потеплеет. В тёмное время суток температура опустится до -13°С, временами будет небольшой снег. Днём обещают до -1°С и небольшой снег.
В четверг, 11 января, ночью -7°С и снег, днём — до -1°С и снег с дождём. Однако уже в конце рабочей недели, 12 января, в областном центре снова похолодает. В тёмное время суток снег и до -10°С. Днём также пройдёт снег, температура — до -9°С.