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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В Белгородской области похолодает до -18°С

Морозы ночью: в Белгороде сильно похолодает

7 января 2024, 11:54
Фото: Midjourney

В Белгородской области похолодает до -18°С

В ночь на 8 января температура в областном центре опустится до -18°С. Днём синоптики обещают -14°С. По данным Гидрометцентра, холодно будет вплоть до следующих выходных.
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Погода

В Белгороде на следующей неделе будет холодно. В ночь на 8 января температура опустится до -18°С. При этом ожидается небольшой кратковременный снег. В светлое время суток без осадков. Синоптики обещают в областном центре -14°С.

С холодов начнётся и рабочая неделя после новогодних праздников. Во вторник, 9 января, ночью без осадков и -18°С. В дневное время ожидается до -12°С. В среду, 10 января, в городе потеплеет. В тёмное время суток температура опустится до -13°С, временами будет небольшой снег. Днём обещают до -1°С и небольшой снег.

В четверг, 11 января, ночью -7°С и снег, днём — до -1°С и снег с дождём. Однако уже в конце рабочей недели, 12 января, в областном центре снова похолодает. В тёмное время суток снег и до -10°С. Днём также пройдёт снег, температура — до -9°С.

Чего белгородцам ожидать от погоды в последнюю пятницу года?
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#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Мороз#Белгород#Наталья Корявых
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