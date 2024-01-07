Это очень опасно: мэр Белгорода попросил проявить внимательность в городе

Всего же, по словам главы горадминистрации, на сегодня остеклили более 1900 кв.м, также восстановили более 400 кв. м. кровли. Жители ремонтом и его темпом по большей части «довольны», утверждает мэр. Процесс держит на контроле лично губернатор Вячеслав Гладков.