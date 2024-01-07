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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В Белгороде продолжаются работы по восстановлению пострадавшего жилья

Это очень опасно: мэр Белгорода попросил проявить внимательность в городе

7 января 2024, 17:02
Фото: Telegram-канал «Демидов»

В Белгороде продолжаются работы по восстановлению пострадавшего жилья

Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил белгородцев не пересекать оградительные ленты и не ходить под выбитыми из-за ракетного удара окнами. Дело в том, что осколки и обломки могут упасть сверху во время восстановительных работ.

Мэр Валентин Демидов заметил, что в местах проведения работ под окнами и балконами, несмотря на сигнальные ленты и фан-барьеры, продолжают ходить люди. Как отметил чиновник, этого делать нельзя.

Ведутся работы и возможно падение демонтированных обломков оконных блоков, стекол и кровли. Это очень опасно!
Валентин Демидов

Всего же, по словам главы горадминистрации, на сегодня остеклили более 1900 кв.м, также восстановили более 400 кв. м. кровли. Жители ремонтом и его темпом по большей части «довольны», утверждает мэр. Процесс держит на контроле лично губернатор Вячеслав Гладков.

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