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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

В Белгороде не нашли застройщика на комплексное развитие территории

Без развития территории: в Белгороде не нашли застройщика участка за 39 млн рублей

7 января 2024, 09:39
Фото: Midjourney

В Белгороде не нашли застройщика на комплексное развитие территории

В начале ноября мэрия объявила аукцион на застройку участка за 39 млн рублей. Причиной стало отсутствие допущенных претендентов, пишет «Ъ-Черноземье» со ссылкой на аукционную документацию.

В Белгороде не нашли застройщика на комплексное развитие территории 5,6 га на 39 млн рублей. Речь идёт о участке в границах Белгородского проспекта, улиц Белгородского полка, Октябрьской и Калинина. Как оказалось, не было допущенных претендентов. Соответствующая информация указана в аукционной документации.

В ноябре мэрия объявила аукцион на застройку участка за 39 млн рублей. Работы планировалось завершить до 30 августа 2028 года. Добавим, что аукцион проходил на электронной площадке «РТС-тендер».

Сам участок разбит на две зоны площадями в 3,59 га и 1,97 га. Предполагалось, что там снесут порядка 80 жилых домов, десять гаражей, снесут или реконструируют несколько нежилых зданий, два газопровода, склад и медицинский центр. Построить хотели шесть 16-этажных домов, два 14-этажных и ещё два двухэтажных.

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#Белгородская область#Строительство#Аукцион#Новости Белгорода#Участок#Застройка#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Комплексное развитие территории
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