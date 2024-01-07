Без развития территории: в Белгороде не нашли застройщика участка за 39 млн рублей

Сам участок разбит на две зоны площадями в 3,59 га и 1,97 га. Предполагалось, что там снесут порядка 80 жилых домов, десять гаражей, снесут или реконструируют несколько нежилых зданий, два газопровода, склад и медицинский центр. Построить хотели шесть 16-этажных домов, два 14-этажных и ещё два двухэтажных.