Без развития территории: в Белгороде не нашли застройщика участка за 39 млн рублей

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Белгороде не нашли застройщика на комплексное развитие территории 5,6 га на 39 млн рублей. Речь идёт о участке в границах Белгородского проспекта, улиц Белгородского полка, Октябрьской и Калинина. Как оказалось, не было допущенных претендентов. Соответствующая информация указана в аукционной документации.
В ноябре мэрия объявила аукцион на застройку участка за 39 млн рублей. Работы планировалось завершить до 30 августа 2028 года. Добавим, что аукцион проходил на электронной площадке «РТС-тендер».
Сам участок разбит на две зоны площадями в 3,59 га и 1,97 га. Предполагалось, что там снесут порядка 80 жилых домов, десять гаражей, снесут или реконструируют несколько нежилых зданий, два газопровода, склад и медицинский центр. Построить хотели шесть 16-этажных домов, два 14-этажных и ещё два двухэтажных.