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Вперёд в прошлое: как праздновали Новый год в Белгороде

Вперёд в прошлое: как праздновали Новый год в Белгороде

6 января 2024, 06:00
Фото: «Белгородика» в ВК
Во все времена главным атрибутом празднования Нового года было рождественское дерево. А ещё ностальгия накрывает после просмотра пригласительных билетов на праздник новогодней ёлки. Журналисты Бел.Ру собрали старые фото, на которых запечатлены моменты, связанные с Новым годом.

Фотоматериалы были опубликованы в группе во «ВКонтакте» «Белгородика». Одно из самых редких фото — городская ёлка в Ленинском сквере на площади Революции, когда белгородцы встречали 1940 год.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

А вот так выглядела городская ёлка на площади Революции в 1961 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Вот этот снимок был сделан в 1963 году на площади Революции под городской елкой.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Так выглядел пригласительный билет в дом пионеров и школьников на праздник новогодней ёлки в 1965 году для учеников 5-6 классов.

А это фото было сделано в детском саду Белгородского цементного завода в 1961 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Возвращаясь к ёлкам, вот городское рождественское дерево на площади Революции в конце 1970-х.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Этот снимок был сделан также в конце 1970-х под городской ёлкой.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Так выглядела новогодняя ёлка возле ДК «Энергомаш» в 1980-е.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

А это уже городская ёлка на площади Революции в 1982 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

Ещё несколько снимков новогоднего Белгорода в 1960–1980-е годы.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»

А так воспитанники детского сада №37 поздравили читателей местной газеты с Новым годом в 1987 году.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Белгородика»
Сколько дней белгородцы будут отдыхать на Новый год?
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#Общество#Новый год#Ёлка#Праздник#Билет#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Рождественское дерево#Дом пионеров и школьников
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