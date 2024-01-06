Вперёд в прошлое: как праздновали Новый год в Белгороде

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:00
Фотоматериалы были опубликованы в группе во «ВКонтакте» «Белгородика». Одно из самых редких фото — городская ёлка в Ленинском сквере на площади Революции, когда белгородцы встречали 1940 год.
А вот так выглядела городская ёлка на площади Революции в 1961 году.
Вот этот снимок был сделан в 1963 году на площади Революции под городской елкой.
Так выглядел пригласительный билет в дом пионеров и школьников на праздник новогодней ёлки в 1965 году для учеников 5-6 классов.
А это фото было сделано в детском саду Белгородского цементного завода в 1961 году.
Возвращаясь к ёлкам, вот городское рождественское дерево на площади Революции в конце 1970-х.
Этот снимок был сделан также в конце 1970-х под городской ёлкой.
Так выглядела новогодняя ёлка возле ДК «Энергомаш» в 1980-е.
А это уже городская ёлка на площади Революции в 1982 году.
Ещё несколько снимков новогоднего Белгорода в 1960–1980-е годы.
А так воспитанники детского сада №37 поздравили читателей местной газеты с Новым годом в 1987 году.