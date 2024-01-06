Вперёд в прошлое: как праздновали Новый год в Белгороде

Во все времена главным атрибутом празднования Нового года было рождественское дерево. А ещё ностальгия накрывает после просмотра пригласительных билетов на праздник новогодней ёлки. Журналисты Бел.Ру собрали старые фото, на которых запечатлены моменты, связанные с Новым годом.

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