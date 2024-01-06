«Блинчики» массируют мозг, а побирушки позорят Z: стыд года по-белгородски, часть два

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Латинская буква Z стала в 2022 году неофициальным символом спецоперации. Появление спекулянтов на этой теме было вопросом времени: вот и в Белгородской области в апреле 2023 года заметили попрошаек, мимикрирующих под российских военных.
Одетые в подобие солдатской формы лица цыганской внешности останавливались у дорог, «голосовали» и просили помочь деньгами. С собой у побирушек имелся российский флаг и автомобиль с буквой Z и волгоградскими номерами.
В конце концов попрошаек разогнал местный житель.
Чтобы я вас больше не видел! Вы чего позорите всё? Флаг российский, Z. Быстро снял!
А позже «зетников» нашла и полиция: за приставание к людям с целью попрошайничества правоохранители оформили на них административные протоколы по ст. 6.8 регионального Закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».
В феврале 2023 года белгородцы вычитали в Telegram-канале Mash странную историю. Журналисты утверждали, что тайская массажистка одного из салонов Белгорода предложила местному пенсионеру продлить сеанс дополнительными интим-услугами. Дедушка такого расклада забоялся, поэтому из салона спешно ретировался. Массажистка такого позора якобы не стерпела, поэтому поспешно сбежала к другу в Москву.
Журналисты Бел.Ру не смогли пройти мимо этой душещипательной истории. Редакция начала усиленно искать упомянутый в истории салон. Помогло то, что канал Mash поделился фотографией якобы сбежавшей сотрудницы. И хоть лицо её было скрыто, но форма девушки на фото совпала с формой сотрудниц «Сантая» — паззл сложился.
Мы связались с «Сантаем»: в спа-салоне нас заверили, что сотрудница действительно покинула Белгород, но никакого секс-скандала в помине не было. Вероятно, имели место «происки конкурентов».
Наверное, зла мы ругаем мэрию, ведь в октябре они решились на подвиг и пообещали выехать на отлов снарядов в Шебекино. А, нет, не решились — просто ошиблись с ответом на комментарий.
Конфуз случился под записью у губернатора. Дело было так: местная жительница оставила вопрос о снарядах: «А снаряды вы руками ловите?» После чего к обсуждению присоединилась мэрия Белгорода.
«Специалисты по отлову выедут до 5 октября 2023 года»,
— ответила администрация областного центра.
У шебекинцев эта реплика вызвала закономерное недоумение.
«А что вы собираетесь ловить? Они прибегают не всегда и убегают, неизвестно куда»,
— написла местная жительница.
Ошибочный комментарий в мэрии поспешили удалить.
История с арестом «феи» Елены Блиновской — одна из самых громких в минувшем году. Немудрено, ведь последователи «гуру» есть в каждом регионе, в том числе и в Белгородской области.
Журналисты Бел.Ру покопались (нет, не в мозгах) в соцсетях «блинчиков» — фанатов Блиновской — и узнали, чем те помышляют в Белгороде. Оказалось, что взрослые женщины с подругами играют в «Пути желаний», записываются на массажи мозга и обмениваются энергией. Да что там — зрение лечат одним касанием.
Это процесс, где название говорит само за себя: он корректирует зрение в плюс и в минус, [лечит] близорукость, дальнозоркость, исцеляет травмы глаз и нарушения сетчатки, катаракту.
описание так называемого лечения в соцсети
Поговорить с «блинчиками», увы, не удалось: когда речь заходит о такого рода практиках, адепты «знаний» предпочитают почему-то сохранять молчание, а печататься они готовы только при полном согласовании текста. Ну, вселенная им судья.
И это всё ещё не всё! Предлагаем познакомиться с другими случаями, достойными упоминания:
Достоин отдельного упоминания и цемзавод Белгорода, целый год обманывавший жителей города и уверявший, что на предприятии соблюдают все нормы. Но о громких задержаниях года Бел.Ру подготовило отдельный материал.