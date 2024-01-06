«Блинчики» массируют мозг, а побирушки позорят Z: стыд года по-белгородски, часть два

Журналисты Бел.Ру покопались (нет, не в мозгах) в соцсетях «блинчиков» — фанатов Блиновской — и узнали, чем те помышляют в Белгороде. Оказалось, что взрослые женщины с подругами играют в «Пути желаний», записываются на массажи мозга и обмениваются энергией. Да что там — зрение лечат одним касанием.