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Белгородская область отмечает 70-летие со дня образования

Белгородская область отмечает 70-летие со дня образования

6 января 2024, 11:33
Фото: 1MI
Сегодня, 6 января, Белгородская область отмечает 70-летие со дня образования. Соответствующий документ, подписанный в 1954 году, опубликовали в региональном министерстве культуры. С жителями также поделились небольшой статистикой.

Сегодня, 6 января, Белгородская область отмечает юбилей со дня образования — 70-летие. Регион появился в 1954 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. В его состав вошли 23 района Курской и восемь районов Воронежской областей, сообщили в областном министерстве культуры.

За 70 лет в регионе были созданы горно-металлургический и агропромышленный комплексы, а также конкурентная строительная отрасль. Кроме этого, в области продолжают модернизироваться транспортная система и предпринимательское сообщество.

В Белгородстате сообщили, что на сегодняшний день площадь Белгородской области составляет 27 134 кв. км. На территории проживает 1,5 млн человек, из которых 54% — женщины.

Регион занимает первое место по России в сельском хозяйстве — за 11 месяцев 2023 года на убой произвели 860 тыс. тонн свиней в живом весе. Также область заняла второе место по величине залежей мела — за год произвели порядка 2,7 млн тонн.

Кроме этого, в Белгородской области был создан самый большой узорный хоровод в мире: 2 511 человек танцевали на протяжении 84 минут.

Ранее планировалось, что 70-летие со дня образования Белгородской области станет главной темой всех мероприятий 2024 года.

Напомним, что Белгород, по подсчётам историков, был основан 11 сентября 1596 года. В этот день по указу царя была построена городовая крепость.

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Старые фотографии Белгородской областиСтарые фотографии Белгородской области
Старые фотографии Белгородской областиСтарые фотографии Белгородской области
Старые фотографии Белгородской областиСтарые фотографии Белгородской области
Старые фотографии Белгородской областиСтарые фотографии Белгородской области
Документ
Фото: министерство культуры Белгородской области
Стало известно, какие мероприятия подготовили к 70-летию Белгородской области
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#Белгородская область#Юбилей#Белгород#Александра Склярова
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