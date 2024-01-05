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Майя Жаркова

Спасла ребёнка, но сама не выжила: в Белгороде погибла медсестра детской больницы

5 января 2024, 13:24
Фото: страница Ирины Кизиловой в соцсети
Майя Жаркова

При атаке на Белгород погибла медсестра детской областной больницы

Майя Жаркова 30 декабря гуляла с подругой и её внуком, когда начался обстрел. Женщины накрыли собой мальчика и тем самым спасли ему жизнь, но сами получили смертельные ранения. О трагедии рассказала главврач детской областной больницы Ирина Кизилова.

В Белгороде погибла медсестра перевязочной ЛОР-отделения детской областной больницы Майя Жаркова. Произошло это 30 декабря, когда город пережил мощную атаку ВСУ.

В тот день Майя Жаркова вместе со школьной подругой и её внуком гуляли. Когда начался обстрел, женщины накрыли собой мальчика и тем самым спасли его, но сами получили смертельные ранения.

О гибели медика сообщил главврач детской областной больницы Ирина Кизилова.

Майя Борисовна умело находила подход к каждому больному ребёнку, знала, как его успокоить перед процедурами, всегда старалась проводить их менее болезненно для пациента. Своим богатым профессиональным опытом и знаниями щедро делилась с молодыми коллегами. Благодаря деловым и профессиональным качествам, отзывчивости, доброжелательности Майя Борисовна пользовалась заслуженным уважением в коллективе, среди пациентов и их родителей.
Ирина Кизилова

В детской областной больнице Майя Жаркова работала с 1979 года. У неё была высшая квалификационная категория по профилю «Сестринское дело в педиатрии». Её труд не раз отмечали благодарностями и почётными грамотами, в том числе от федерального Министерства здравоохранения.

При атаке ВСУ на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Ранения получили более 100 мирных жителей.

Майя ЖарковаМайя Жаркова
Майя Жаркова
Фото: страница Ирины Кизиловой в соцсети
При обстреле Белгорода погиб 27-летний водитель ЕТК
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