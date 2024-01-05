Спасла ребёнка, но сама не выжила: в Белгороде погибла медсестра детской больницы

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В Белгороде погибла медсестра перевязочной ЛОР-отделения детской областной больницы Майя Жаркова. Произошло это 30 декабря, когда город пережил мощную атаку ВСУ.
В тот день Майя Жаркова вместе со школьной подругой и её внуком гуляли. Когда начался обстрел, женщины накрыли собой мальчика и тем самым спасли его, но сами получили смертельные ранения.
О гибели медика сообщил главврач детской областной больницы Ирина Кизилова.
Майя Борисовна умело находила подход к каждому больному ребёнку, знала, как его успокоить перед процедурами, всегда старалась проводить их менее болезненно для пациента. Своим богатым профессиональным опытом и знаниями щедро делилась с молодыми коллегами. Благодаря деловым и профессиональным качествам, отзывчивости, доброжелательности Майя Борисовна пользовалась заслуженным уважением в коллективе, среди пациентов и их родителей.
Ирина Кизилова
В детской областной больнице Майя Жаркова работала с 1979 года. У неё была высшая квалификационная категория по профилю «Сестринское дело в педиатрии». Её труд не раз отмечали благодарностями и почётными грамотами, в том числе от федерального Министерства здравоохранения.
При атаке ВСУ на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Ранения получили более 100 мирных жителей.