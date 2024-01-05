Спасла ребёнка, но сама не выжила: в Белгороде погибла медсестра детской больницы

В детской областной больнице Майя Жаркова работала с 1979 года. У неё была высшая квалификационная категория по профилю «Сестринское дело в педиатрии». Её труд не раз отмечали благодарностями и почётными грамотами, в том числе от федерального Министерства здравоохранения.