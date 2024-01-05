Сербы поддержали белгородцев, пострадавших в результате трагедии 30 декабря

Posted 5 января, 10:18
Published 5 января, 10:18
Modified 5 января, 10:20
Updated 5 января, 10:20
Во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан» в Сербии на трибунах развернули плакат «Белгород, мы с тобой!». Фото и видео распространили в российских Telegram-каналах и СМИ.
Напомним, во многих городах России в новогоднюю ночь были отменены праздничные мероприятия и появились стихийные мемориалы в память жертв теракта в центре Белгорода 30 декабря. Россияне несли цветы и игрушки к мемориалам в том числе в Воронеже, Старом Осколе и Волгограде. В Белгороде места памяти появились везде, где были прилёты в день трагедии.