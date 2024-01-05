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Posted 5 января, 10:18

Published 5 января, 10:18

Modified 5 января, 10:20

Updated 5 января, 10:20

Плакат в поддержку Белгорода

Сербы поддержали белгородцев, пострадавших в результате трагедии 30 декабря

5 января 2024, 10:18
Фото: Bel.ru. Плакат в поддержку Белгорода

На баскетбольном матче в Сербии почтили память жителей Белгорода

Сюжет
Обстрел Белгорода 30 декабря
В Сети появились фото и видео с баскетбольного матча в Сербии, где на трибунах развернули плакат в поддержку Белгорода.

Во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан» в Сербии на трибунах развернули плакат «Белгород, мы с тобой!». Фото и видео распространили в российских Telegram-каналах и СМИ.

Напомним, во многих городах России в новогоднюю ночь были отменены праздничные мероприятия и появились стихийные мемориалы в память жертв теракта в центре Белгорода 30 декабря. Россияне несли цветы и игрушки к мемориалам в том числе в Воронеже, Старом Осколе и Волгограде. В Белгороде места памяти появились везде, где были прилёты в день трагедии.

Видео: Bel.ru. Плакат в поддержку Белгорода
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